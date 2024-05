Gyurcsányi tempóban fenyegeti és gyalázza a hívő embereket Magyar Péter - videó

A napokban történt Magyar Péter egyik újabb agresszív dühkitörése, melynek alkalmával a baloldali figura egy templomból, a mise végeztével hazainduló embereket, köztük Putnok fideszes polgármesterét, Tamás Barnabást kezdte el vállalhatatlan módon gyalázni.

Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! - ezt üvöltözte az agresszív exférj, azonban a városvezető nem engedett a provokációnak és a templomi menet szó nélkül sétált el a baloldali figura által felhergelt emberek előtt. Azonban Magyar itt még nem hagyta abba, amikor látta, hogy célját nem sikerült elérnie, egyre dühösebb lett és fenyegetőzni kezdett.

Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá, polgármester úr? Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.

Magyar ezzel se érte be, a templomból haladó embereket folyamatosan trágár szavakkal illette, mindössze azért, mert hívő emberek. Ez annak a fényében nem meglepő, hogy Gyurcsány Ferenc és az általa vezetett baloldal mindig is keresztényellenes volt, így most Magyar Péter is próbál még inkább beilleszkedni a dollárbaloldalba, amellett, hogy háború- és migránspárti figura.

Gyurcsány nyomdokaiba lépett Magyar Péter

Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezére többször is világossá tette, hogy mit gondol a kereszténységről és a keresztényekről. A baloldalra jellemző a virtigli keresztényellenesség és a Magyar Péterhez hasonló őrült kirohanások.

Gyurcsány a baloldal egyedüli vezetője szabja meg az irányvonalat

Fotó: MTI/MTI/Hegedüs Róbert

Korábban Gyurcsány Ferenc a keresztények hitének megvallását a „sarki lányok” testének mutogatásához hasonlította. Gyurcsánynak abszolút fogalma sincs a hit és vallás kérdéseiről, ugyanis nevetséges és megdöbbentő módon egyszer azt nyilatkozta, hogy rendszeresen bérmálkozott. Gyurcsánynak semmilyen erkölcsi aggálya nincs, hogy egész társadalmi csoportokat, vallási meggyőződésű embereket sértegessen. A baloldal vezére ott rúg bele a kereszténységbe ahol csak tud, ezt pedig nem rejti véka alá.

Mit gondolunk, hogy van-e közünk a teremtő Istenhez és mi a viszonya a hazánknak, az országnak a teremtéshez, ha van teremtés?

– filozofált korábban a baloldal vezére.

Magyarországon a vallásos meggyőződés a legszentebb magánügy legyen. Hogy ezt elérhessük, a Demokratikus Koalíció azt fogja kezdeményezni, hogy mondjuk fel a Vatikáni Szerződést. Azt fogjuk kezdeményezni, hogy szüntessük meg az összes egyházi privilégiumot és szüntessük meg az egyházaknak nyújtott hitéleti támogatást

– mondta Gyurcsány Ferenc megkérdőjelezve az ország identitását.