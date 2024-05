Tüntetés Debrecenben: Anyák napján tüntetget Magyar Péter - itt vannak a részletek!

A cinizmus, a gátlástalanság valami egészen szélsőséges formáját mutatja Magyar Péter. Miután saját feleségét lehallgatta, egy éven át azzal zsarolta, hogy a felvételt közzéteszi, majd márciusban közzé is tette, azaz, három gyermekének édesanyját kínozta, ez a figura éppen anyák napjára szervez tüntetést. Debrecenben rángatja az utcára az embereket.

Már az is példátlan gátlástalanság volt, amikor éppen az a figura tüntet a gyermekvédelemért, aki - még egyszer - gyermekei édesanyját lehallgatta, szétdúlta a saját családját, nem érdekelte, mi lesz három gyerekével (azóta kiderült: legnagyobb fia, az édesanyját ért fizikai és lelki támadások miatt már szóba sem áll Magyar Péterrel). Mivel elvesztette az állását, hogy pénzhez (és esetleg majd hatalomhoz) jusson, átlépett az egész családján.

Magyar Péter azzal is kínozta gyermekei édesanyját, hogy öngyilkosságot színlelt - gyermekei előtt - , majd amikor Varga Judit mentőt hívott, elmenekült a lakásból. Gyermekeit azzal is ijesztgette, hogy édesanyjuk miatt börtönbe kerülnek a szülei, ők maguk (a gyerekek) intézetbe kerülnek emiatt. De volt, hogy gyerekei előtt zárta be egy szóba édesanyjukat. Ez a figura tüntet anyák napján.

Kérdés egyébként, hogy Magyar Péter miért Debrecenben tüntetget, miért nem édesanyját köszönti, akinek a kötelező és természetes gyermeki tisztelet mellett azért is hálás lehet, mert - mint arról a baloldali figura maga beszélt - bírónő létére segített az egyik tüntetése szervezésében.

A mostani tüntikézésben egyébként információnk szerint már Bajnai Gordonék aktivista-hálózata is közreműködött.

Na, de mi történik a tüntikézésen?

Rögtön az elején beszélt az ismert Soros-közeli Ritók Nóra, az alapítványát egyébként meglátogatta télen Joe Biden embere, David Pressman nagykövet. Magyar Péter női napszemüvegét - állítólag - elárverezték, és ezt a Soros-aktivista valamilyen szervezete kapta. Erről értekezett.

Egy külföldön élő nő után pedig jött a Katona József Színháztól is elküldött sorozatszínész, Nagy Ervin. Valami leírhatatlanul kínosan, általános iskolai versmondó versenyek színvonalán, elmondta József Attila Mama című versét. Majd rikácsolni kezdett.