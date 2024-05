Sorosék választhatták Magyar Péter több jelöltjét

Továbbra is kerülik a lényegi kérdésekre történő válaszadást Magyar Péter európai parlamenti választási listájának jelöltjei. A Tisza Párt több jelöltje a magyar közéletben ismeretlen, de a Soros-hálózat számára annál inkább ismert szereplő. Mindennek azért is van jelentősége 2024 májusában, mert a milliárdos spekuláns visszatérően a háború folytatását és eszkalációját hangsúlyozza. Mindeközben maga Magyar Péter többször is arról beszélt, hogy nincsenek háborúpártiak az ellenzékben. Ezt az állítást azonban tucatnyi idézet cáfolja.

Ugyanakkor Magyar Péter számos jelöltjénél – jóllehet nem feltétlenül van közvetlen kapcsolatuk a milliárdos hálózatához – szembetűnő, hogy Soros György nézetrendszerének megfelelő elveket vallanak. Így például Kollár Kinga, aki a magyarokat „agymosott” jelzővel illette, magát globalistának és liberálisnak vallja, pont mint a milliárdos spekuláns.

A 2021 óta Luxemburgban, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Ügyekért felelős Főigazgatóságán dolgozó Kollár posztja alább megtekinthető:

Kollárhoz hasonlóan sok évig Brüsszelnek dolgozott a magyar rezsicsökkentés ellen kirohanást intéző Gerzsenyi Gabriella. Róla az tudható, hogy szivárványos felsőben fotózkodott, migrációpárti, és hisz a multikultiban.

Az egyik 2022-es Facebook-bejegyzésében nem tartotta veszélyesnek a bevándorlást, és baloldalinak is nevezte magát. A bejegyzésben valamiért a határon kívüliek kapcsán neki is az „agymosott” jelző jutott eszébe: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. Aki Brüsszelben dolgozik, az nem feltétlenül baloldali és/vagy ultraliberális, és/vagy agymosott. Aki határon túli származású, az nem feltétlenül jobboldali és/vagy ultrakonzervatív, és/vagy agymosott.”

Gerzsenyi eurokratának vallja magát, 15 évig dolgozott az Európai Bizottságnak. „Brüsszel után szabadon” című művének 22. oldalán azt a vallomást fogalmazza meg, hogy „ha valahol otthon kell lenni a világban, akkor Brüsszelben otthon lehet lenni”.