Magyar Péter woke-hívőket küldene Brüsszelbe képviselőnek

Egymás után derül ki Magyar Péter európai parlamenti (EP) és önkormányzati képviselőjelöltjeiről, hogy olyan szélsőbaloldali eszmékben hisznek, mint az LMBTQ-ideológia, a migráción alapuló társadalom – emlékeztet a Mandiner.

A Tisza Párt európai parlamenti listájának több helyezettjéről is olyan felvételek kerültek elő az elmúlt hetekben, amelyek szerint a genderelmélettel és egyéb woke-ideológiával szimpatizálnak, s mandátumot szerezve feltehetően Brüsszelben is ezt a világnézetet képviselnék.

A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

Fotó: Fotó: Molnár Péter / Fotó: Molnár Péter

A Magyar EP-listájának 6. helyén szereplő Gerzsenyi Gabriella pedig az Instagram-oldalán küldött szivárványos üzenetet a követőinek, ahol egy tavaly feltöltött képen a gendermozgalmat szimbolizáló színű felsőben pózolt.

A rezsicsökkentés ellenségei

Gerzsenyi a Facebook-oldalán a migránspárti nézeteinek is hangot adott:

Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez baloldaliság

– írta a 2022-es bejegyzésében. Magyarék előbbre sorolt jelöltje egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében

egyenesen unalmasnak nevezte a homogén közösségeket, a „sokszínűség és sokféleség” jegyében.

Figyelemreméltó, hogy Gerzsenyi Gabriella egy további sokat vitatott baloldali programpontot is átvett azzal, hogy ellenzi a rezsicsökkentést. Saját elmondása szerint korábban, az Európai Bizottság tisztségviselőjeként éveken keresztül fúrta a magyarok tömegeinek fontos könnyebbséget jelentő intézkedést.

Régi balos káderek

A Tisza Párt fővárosi és EP-jelöltjei mellett számos baloldali szereplő tűnt fel Magyar Péter körül, a mozgalomtól kezdve a háttérembereken át az önjelölt segítőkig. Így például

Magyar még az ügyvédjének is egy régi baloldali figurát, Bárándy Pétert, a Medgyessy-kabinet egykori igazságügyi miniszterét választotta. Láng Balázs személyében egy másik régi balos káder is bekapcsolódott a kampányolás kommunikációs háttérfeladataiba, s a mozgósítást is magára vállalta.

Láng néhány évvel ezelőtt még Márki-Zay Péterért rajongott, 2019-ben pedig az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott. A 2006–2008 között, vagyis Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kommunikációs és PR-igazgatója volt.