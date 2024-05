Akinek fontos Magyarország békéje, a mostani körülmények között csak a Fideszre számíthat

A kormánypártok a béke és a háború ügyét állították a kampányuk középpontjába. Bő két évvel a háború kirobbanása után miért tartják ennyire aktuálisnak ezt a kérdést?

Nem csak mi tartjuk ezt a fő kérdésnek, hanem az európaiak többsége is. Az Eurobarometer az elmúlt hetekben végzett egy minden tagországra kiterjedő felmérést. Arra a kérdésre, hogy mely értéket kellene leginkább megvédeni, az európai válaszadók fele a békét nevezte meg.

Az államtitkár szerint óriási a tét.

Fotó: MK

Tehát nem arról van szó, hogy egyedül vagyunk az álláspontunkkal, sokkal inkább arról, hogy Brüsszelben úgy fokozzák a háborús készülődést, hogy közben teljesen kizárják a választók hangját, óhaját és akaratát. Csúcsra járatott elitista megközelítés ez, ami különösen veszélyes, ha emberéleteket és gazdasági versenyképességet kockáztat.

Nagyon látványos az uniós háborús politika evolúciója. Eleinte sisakokat küldtek, majd töltényt, tankot és vadászgépeket. Most már nagy hatótávolságú rakétákat is, miközben megindult az ötletelés arról, hogy katonák is menjenek. Az is egy eszkalációs határátlépés, hogy a lengyelek arról beszélnek, hogy szívesen fogadnak atomfegyvereket. A NATO-főtitkár közben Kijevben kijelenti, hogy Ukrajna Patriot rakétákat kap, a fegyverszállítások nagyságrendje pedig tovább növekszik. Olyan az egész, mintha nem vennék komolyan a világháborúkhoz vezető évek tanulságait. Azok az országok, akik 1914 előtt egyre több regionális konfliktusba bonyolódtak, aligha világháborúval számoltak, sokkal inkább azonnali eredményekkel.

Lett belőle egy éveken át tartó mészárlás, és milliók haltak meg. Nem akarunk még egyszer ilyet átélni. Nekünk a háborúk mindig gyötrelmet hoztak és keserves újrakezdéseket.

Hogyan befolyásolhatja a választási eredményt az, hogy az önkormányzati és európai uniós választások egy napon lesznek?

Dömötör Csaba szerint Európa egyre inkább belesodródik a háborúba. Fotó: MK/Origo

Azért is örülök annak, hogy egy napon lesz a két választás, mert soha nem kapcsolódtak ennyire össze az önkormányzati kérdések az európai politikával. Gondoljunk csak bele, hogy

az EU és a tagállamok eddig 107 milliárd eurót fordítottak a háborúra, és további tízmilliárdokkal kötelezték el magukat. Ezt az összeget másra is lehetett volna fordítani. Utakra, iskolákra, munkahelyvédő és versenyképesség-fokozó programokra.

Nagyon hiányzik ez az összeg egy olyan időszakban, amelyben a járvány, majd a szankciós infláció már eleve megcibálta az európai országok gazdaságát. Mindent elmond a brüsszeli gazdaságpolitika zsákutcás jellegéről, hogy az európai gazdasági növekedést 0 és 1 százalék közé várják, miközben a szankciók által elvileg sújtott orosz gazdaság 3 százalékkal növekedhet. Ennyit arról, hogy ki van a gazdasági bot rosszabbik végén.