Hatalmas eső szakította ketté Magyarországot

Pénteken az ország nagy részén jelentős mennyiségű esett. Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, ez kifejezetten fontos volt a gazdák számára, hiszen a kiadós záporok enyhítik az aszályt a következő egy hétben. A várható viharok miatt a Hungaromet több vármegyére is kiadott riasztást pénteken, azonban több helyen egyelőre szinte semmi eső nem esett.

Eső Budapesten - Fotó: Csudai Sándor / Origo

A legfrissebb mérések szerint több hullámban esett az eső, az ország nagyobb részén a 48 órás csapadékösszeg elérte, meghaladta a 10 millimétert.

A sok eső miatt három nagy vízátfolyás is nehezíti a közlekedést a 82-esen Ravazd és Bakonypéterd között. A hirtelen lehullott csapadék miatt nagy felületen állt meg a víz és ezzel veszélyessé vált az útszakasz Ravazd és Bakonypéterd között - írja a Kisalföld.

A legkevesebb Baranyában hullott. A Baranya vármegyei hírlap azt írja, hogy itt kedden várható zápor, zivatar, felhőszakadás. A sok csapadék után az ég kiderült, éjszaka a gyenge légmozgás mellett nagy területen képződött rétegfelhőzet és köd - olvasható a Hungaromet Facebook-bejegyzésében.

A bejegyzésből kiderül az is, hogy a legtöbb eső Tata környékén esett, de több helyen is meghaladta a csapadék mennyisége a 20 millimétert. Azonban a fenti második képen látható az is, hogy pénteken több helyen semmi eső nem esett, és az elmúlt 48 órában is csak alig-alig.

Azonban hétfőn és kedden ismét nagyobb területen várható csapadék, így összességében a következő egy hétben lehulló csapadék mennyisége az ország jelentős részén 30 és 50 milliméter között valószínű.

Arról, hogy milyen időjárás várható a pünkösdi hosszú hétvége hátralevő részében, arról itt írtunk részletesebben.