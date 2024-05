Magyarország és Kína stratégiai partnerként az arany útra lépett a kínai napilap szerint

Az a barátságos és őszinte légkör, amely Budapesten fogadta Hszi Csin-ping kínai elnököt, mindenkit meggyőzött arról, hogy Magyarország és Kína stratégiai partnerként az arany útra lépett

– írja szerkesztőségi véleménycikkében az egyik legfontosabb kínai napilap, a Global Times. A lap munkatársai úgy látják, bár a két ország történelme, kultúrája és politikai rendszere eltérő, mégis szoros barátságot kötött.

Ez a szövetség jó példa a szuverén országoknak, hogy önállóan és barátsággal nyissanak a külvilág felé. Ez különösen fontos a stratégiai autonómiára törekvő Európa számára

– áll a cikkben, amely szerint Magyarország sohasem akadályozta a két ország közötti kulturális megállapodásokat nemzetbiztonsági ürügyekre hivatkozva, élen jár Európában a kínai nyelv oktatásában is.

A Mandiner közölte, a szerzők úgy látják, hogy a nyitottság mindkét fél számára előnyös, valamint modellként szolgálhat minden EU-tag számára, és új lehetőségeket mutat a politikai blokkok közötti konfrontáció helyett.

A publicisztika rámutat, egyes országok értékalapú diplomáciát folytatnak, ami a megosztottságot erősíti, és aláássa a globális kihívások kezelésére irányuló erőfeszítéseket.

Ahogy korábban írtuk, történelmi jelentőségűnek tekinthető, hogy húsz év után ismét kínai elnök látogatott el Magyarországra. Hszi Csin-ping szerda este érkezett meg Budapestre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a kínai elnököt és küldöttségét, melynek tagjai többek között a kínai pénzügyminiszter, a külügyminiszter és a kereskedelmi miniszter.

A kínai elnök a koronavírus-járvány kitörése óta nem járt Európában, mostani látogatása során pedig az orosz-ukrán háború mellett a Magyarország által is támogatott béketerv is középpontba kerül.

A kínai államfő péntekig tartózkodik Magyarországon állami látogatáson, a diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóján.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán a következőket írta:

a diplomáciai kapcsolataink 75. évének méltó megünneplése: minden területre kiterjedő teljes stratégiai partnerség jött létre a Kínai Népköztársaság és Magyarország között.



Támogatásáról biztosította az ukrajnai konfliktus lezárását célzó kínai békekezdeményezést csütörtökön, a Hszi Csin-ping kínai államfővel közösen tett sajtónyilatkozatában Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar kormányfő kitért arra is, hogy a kínai-magyar együttműködés a folyamatos, megszakítatlan barátság hosszú évtizedeinek története. Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország, amely azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, és támogat minden nemzetközi erőfeszítést, ami a béke felé mutat - fogalmazott a miniszterelnök. Hangsúlyozta: így támogatjuk a Hszi Csi-ping által bemutatott kínai békekezdeményezést is. Ennek a konfliktusnak, ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren; a csatatéren csak halottak vannak és pusztítás - tette hozzá Orbán Viktor, megerősítve: "fegyverszünet kell és béketárgyalások". A kormányfő kiemelte: Magyarország mindig is baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, és annak mindig szilárd politikai alapjai voltak. Magyarország mindig is az egy Kína elvét vallotta, a kölcsönös tisztelet alapján álltak és baráti országként tekintettek Kínára - hangsúlyozta.