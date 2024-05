Már 2019-ben is külföldről pénzelték Karácsony főpolgármesteri kampányát

Javában zajlik annak az információs csomagnak a feldolgozása, amelyet ismeretlen forrás juttatott el a Mediaworkshöz Karácsony Gergelyék és a baloldal belső működéséről. Feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből szivárogtathatta ki valaki azt a nagy mennyiségű dokumentumot, belső levelezést és egyéb más adatokat, amelyekből annyi már most látható, hogy 2019-ben, a Mindenki Budapestért Egyesületen (MIBU) keresztül, külföldről finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát. A tűpontosan felrajzolható működési modell kísértetiesen hasonlít a 2021-ben Karácsony előválasztási kampányának lebonyolítására alakult 99 Mozgalomnál már megismert struktúrához – írja a Magyar Nemzet.

Papírozás, taktikázás és Tordai Csaba

A kiszivárogtatott e-mailekből, feljegyzésekből kiderül, hogyan épül fel és kik a kulcsszereplői annak a struktúrának, amellyel Karácsonyék a külföldről érkező kampányfinanszírozást igyekeztek lepapírozni. Itt is felbukkant Tordai Csaba, a főpolgármester jogi főtanácsadója, aki régi baloldali káder, hiszen a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon kormányzása idején.

Az információs csomag egyéb részeiből Karácsony és kollégái ellenzéki taktikázásáról és egyezkedéséről, a baloldali összefogáson belüli helyezkedésükről, a főpolgármester kampányainak külföldi finanszírozásról és az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra való felkészülésükről ismerhetünk meg részleteket.

Egyszer már lebukott Karácsony

Emlékezetes, a 99 Mozgalom kétes finanszírozási ügye abban a nemzetbiztonsági jelentésben látott napvilágot, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szólt. Mint kiderült: a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban. Karácsonyék állítása szerint a félmilliárd forint kis összegű adományokból, úgynevezett adománygyűjtő ládákban gyűlt össze. A pénz eredete azonban a mai napig nem ismert.

A 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP Bank feljelentése után nyomozás indult a gyanús befizetések ügyében. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói Tordai Csaba ügyvédi irodájában, valamint Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak.

Az is kiderült a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől.

Újra felbukkan a DatAdat

A most eljuttatott dokumentumokból az is kirajzolódni látszik, hogy a 2019-es főpolgármester-jelölti kampányban milyen támogatást kaphatott Karácsony Gergely a Bajnai Gordon-féle DatAdattól. A nagy mennyiségű belső információ alapján tehát az előttünk álló időszakban lehetőség lesz a legapróbb részleteiben is felvázolni, miként működik a baloldal fővárosi gépezete.