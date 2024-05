Másodperceken múlt Németh Gábor szabadulóművész élete

Németh Gábor bekötött szemmel, hátrabilincselt kézzel állt az út közepén, tőle egyenlő távolságra, egymással szemben két XXL monster truck várta az indulást. A szabadulóművész karjait kötelekkel rögzítették a járművekhez, így amikor azok egymással helyet cseréltek és továbbhajtottak, sikertelen

szabadulás esetén a kötelek megfeszültek volna, szétszakítva ezzel Gábort. A több száz fős közönség a helyszínen élőben követhette végig a szabadulás feszült másodperceit, miközben drón, kamerák és tévéstábok is rögzítették az eseményt. A vakon dolgozó bűvésznek szüksége volt minden rendelkezésére álló időre, hiszen az utolsó másodpercben sikerült kibújnia a bilincsből és levenni magáról a köteleket. Utólag egy néhány perces videóban tekinthetjük meg az izgalmas szabadulást.

Eddig hasonló szabadulókísérletet 30 másodperc alatt, de szembekötés nélkül hajtottak csak végre, ott kamionok gondoskodtak a kellő fenyegetésről.

Így a mostani kísérlet - nem hivatalos - rekordnak számít. Nemcsak Magyarországon, hanem a világon sem tudunk olyanról, aki gyorsabban vagy

több nehezítéssel szabadult volna. A 33 éves Németh Gábornak a tatai monster truckos mutatvány nem az első hajmeresztő húzása, szabadult kényszerzubbonyból, fejjel lefelé lógva egy lángoló kötél végén, de láncolták már le autóban is, ahonnan az időzített robbanás elől kellett kimenekülnie. Talán az egyik leglátványosabb illuzionista produkciója pedig az volt, amikor a lezárt Szabadság híd közepéről 300 ember előtt eltüntett egy lányt, majd megjelenítette a hídpillér pesti oldalán, a címer alatt.



Őrület vagy több év felkészülés kell ahhoz, hogy valaki vakon, megbilincselve két moster truck közé álljon? „Mindig is szerettem érezni az adrenalint, de természetesen nem elég bevállalni egy veszélyes mutatványt, hanem fel is kell rá készülni. Egy ilyen 15 másodperces szabadulás mögött több év alapozó munka van, amíg a különböző bilincsekből való szabadulást gyakorolom, mellette heti hatszor két órát erőnléti edzésen töltök, akrobatikát tanulok, szaltókkal és más ugrásokkal edzek, hogy mind a robbanékony erő, mind az ügyesség meglegyen a bűvésztrükkökhoz” – avat be Németh Gábor a felkészülés mozzanataiba.

A mentális állapot a döntő a veszélyes helyzetekben