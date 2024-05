Nagyon megbánja, aki rátámad egy kalauzra

A május 11-i közlekedési kultúra napja alkalmából a társaság megerősítette, hogy elítéli a munkatársai ellen elkövetett erőszak minden formáját. Minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesznek - emelték ki, hozzátéve, hogy a fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, illetve a rendőrségnek köszönhetően sikerül elfogni az elkövetőket. A MÁV-START 169 testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.

Legtöbbször a menetjegy nélkül vagy nem megfelelő jeggyel utazók jegyellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, és hangsúlyozták, hogy a bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát okoz az áldozatoknak, és az utasok biztonságérzetét is rontja.

A közleményben kitértek arra is, hogy bár az elmúlt pár évben csökkent a társaságnál dolgozó közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekedetek száma, de 2023-ban közel 40 százalékkal több ilyen eset történt, mint előtte. Tavaly 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók. Idén, az első negyedévében már 24 eset történt. A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték, megdobálták, vagy sörrel öntötték le a jegyvizsgálót, az agresszív utasok többször erőszakosan léptek fel, lökdösték, megütötték, megrúgták vagy késsel megsebesítették a jegyvizsgálót.

Egy rendszeresen agresszív csoport tagjai rendszeresen Ercsiben szállnak fel, Érd felsőig vesznek jegyet, de Kelenföldig utaznak. Az őket számonkérő ellenőrt egy alkalommal szóváltás után dobócsillaggal támadták meg.

A Volánbusznál havonta többször történik fizikai támadás a munkavállalók ellen, a szóbeli atrocitás pedig mindennapos. Az elmúlt közel egy évben 109 esetben kényszerültek az autóbusz-vezetők rendőri segítséget kérni, 33 eset fajult a tettlegességig. Az egyik eset során 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett a Volánbusz munkatársa, több helyen eltörött az orra, több foga kilazult, arcán és felsőtestén számos zúzódás keletkezett. Egy másik autóbuszvezetőt fej-, borda- és bokasérülések, súlyos zúzódások miatt szállítottak kórházba. Számos esetben 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek a megtámadott dolgozók, illetve többször személyes anyagi kár is keletkezett, mert a bántalmazások során többük szemüvege is eltört - tették hozzá, majd bemutattak egy tavaly márciusban, Érd és Tárnok között történt esetet is, amely végén két év börtönt és két év közügyektől való eltiltást kapott egy nő, aki az utasokba és az autóbusz-vezetőbe is belekötött, a sofőrt pedig kétszer meg is ütötte.