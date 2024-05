Egy hatalmas medvét vettek videóra a Bükkben

A Bükkben járó medve több napon is feltűnt a vadkamerák felvételein, mondat Csendes Péter, Cserépfalu polgármestere. Elmondása szerint kedd óta nem látták a vadállatot, de az első észlelés óta több kamerát is kihelyeztek az erdőben, hogy minél jobban megfigyelhessék a medvét - írja a heol.hu.

Fotó: heol.hu

Nem biztos, hogy csak egy medve van a környéken, hiszen a képeken nem tökéletesen kivehető a színük, még az is lehet, hogy több állat is jár a területen.

Csendes Péter elmondta, hogy a település környékén már tavaly ilyenkor is láttak medve. A lakosokat arra kéri, hogy a veszély elhárultáig fokozott óvatossággal tartózkodjanak a külterületeken és kiemelten figyeljenek a haszon- és háziállataik biztonságára is.

Fotó: heol.hu

A lap megkeresésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság elmondta, hogy a barnamedve jelenléte 2008 óta észlelhető a nemzeti park három vármegyényi működési területén. A medve alapvetően kerüli az embert, valamint megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák. Nagyon fontos az is, hogy a medvét ne csalogassuk magunkhoz semmilyen módon. Azokon a helyeken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, célszerű zártan kezelni a kommunális hulladékot, hogy a szemetet ne tekinthessék táplálékforrásnak. A szabad természetben ugyanúgy tart az embertől, mint amennyire az ember megijedhet a medvétől. Csak „szorult” helyzetben, vagy a bocsait védve mutathat támadó magatartást.

Elmondták, hogy a barnamedve táplálkozásában a növényi táplálék dominál, fehérjeszükségletét alapvetően rovarok elfogyasztásával fedezi, olykor dögöt is eszik. Alkalmanként nagytestű patásokat is elejthet, azonban a Bükki Nemzeti Park működési területén az elmúlt évtizedekben barnamedve által elejtett prédát még nem azonosítottak.

A nemzeti park igazgatóság egy összefoglalót is közzétett honlapján, amiben a legfontosabb tanácsokat sorolják fel. Mint írják, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van, a legtöbb konfliktus pedig az anyamedvékhez köthető.