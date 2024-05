Menczer Tamás: Gyurcsány Ferenc elmondta, aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember

"Gyurcsány Ferencet ön is szóba hozta az imént, igaz, csak egy fél mondattal, meg én is jeleztem a felvezetőben, hogy beszélünk róla, mert hogy ugye ő azt mondta, hogy a Fidesz vezetői nem mernek találkozni az emberekkel vagy a választókkal. Mondjuk most a tényekben ennek ellentmondott az, amit Orbán Viktor tett, de ehhez ön mit szól?"

Hát azt, hogy Gyurcsány Ferenc Magyar Péterhez hasonlóan nem az igazmondásáról híres. Egy, kettő, most is marhaságokat, hazugságokat beszél, három, azért egy pillanatra vegyük legalább félig komolyan azt, amit mond. És emlékezzünk vissza, hogy 2006. október 23-án ki volt az, aki rendőrsorfal meg kordonok mögé bújt és a teljes magyar nemzetet kizárta a megemlékezésből. Hát pont Gyurcsány Ferenc, mert az őszödi beszédből már mindenki tudta, hogy hazudott reggel, éjjel meg este, és tönkretette az országot. Tehát Gyurcsány Ferenc nem az igazmondásáról híres, ellenben arról igen, hogy az országot már egyszer tönkretette, újra tönkretenné egy háborúpárti politikus - ez most a legnagyobb baj. Gyurcsány Ferenc elmondta, aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember.



"Ez az ő háborúpárti álláspontja. Ha lehetősége lenne újra tönkretenni az országot és továbbra is mozgatja a szálakat, és ahogy a Márki-Zay Péternél láttuk, ugyanúgy van a helyzet most is, az összeborulás a baloldalon mindig megvan, bármilyen körtáncot járnak egymás körül és egymás mellett, mert a külföldi finanszírozók ezt várják el." - mondta Menczer Tamás.