Menczer Tamás: világháborús veszély fenyeget, ez az európai parlamenti és az amerikai választás eredményével változhat meg

Menczer Tamás a kormánypártok országjáró fórumához kapcsolódó sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Európa, illetve a világ két táborra szakadt: háborúpártiakra és békepártiakra. A háborúpártiak azt állítják, az ukrajnai háború

a mi háborúnk, és ha a mi háborúnk, akkor célunk az, hogy Ukrajna győzzön és így mi győzzünk,

azonban mindenki látja, Ukrajna nem fog győzni - jelentette ki. A politikus szavai szerint éppen ezért egyre többen és egyre többet beszéltek az elmúlt hetekben arról, hogy ha Ukrajna egyedül nem győz, "márpedig mindenki tudja, nem fog győzni", akkor nyugati katonákat kell Ukrajnába küldeni, erről tett említést a francia elnök és mások is. Emmanuel Macron párttársa arról beszélt, nemhogy katonákat, hanem NATO-csapatokat kell küldeni Ukrajnába, első lépésként azért, hogy kiváltsák a még nem harcoló, például az ukrán-fehérorosz határon állomásozó katonákat, akik így el tudnak menni a frontra harcolni - mondta.

Menczer Tamás úgy vélekedett, a második lépés - "nem meglepően" - az lesz, hogy menjenek a nyugati katonák is harcolni. Ez azért nagyon veszélyes, mert óriási mértékben növeli a NATO és Oroszország összecsapásának kockázatát, ez az összecsapás pedig

egyet jelentene a harmadik világháborúval

- jelentette ki a kormánypárti politikus. Megítélése szerint a helyzet rendkívül súlyos, napról napra veszélyesebb. A kommunikációs igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy amit a háborúpártiak akarnak, azt meg is csinálják, de van lehetőség ezzel szembe menni. Menczer Tamás kiemelte, ha az európai uniós választáson a békepárti erők kerülnek többségbe, és ha az Egyesült Államokban Donald Trump nyeri az elnökválasztást - "akiről nagy magabiztossággal lehet azt mondani, képes és hajlandó békét teremteni" - akkor van esély arra, hogy a békepárti erők "eredményesen meg tudják változtatni a hajó irányát, amely most óriási sebességgel megy a háború felé". Az első lépés az uniós választás, és "mi itthon, Magyarországon tudjuk a feladatunkat elvégezni": minél több békepárti politikust kell Brüsszelbe küldeni, aki valóban az európai és a magyar emberek érdekeit képviseli - közölte. Felhívta a figyelmet arra, hogy

van lehetőség Magyarország békéjét megvédeni, van lehetőség kimaradni ebből a háborús konfliktusból, de csak akkor, ha június 9-én az emberek támogatják a békepárti politikai erőket és ez Magyarországon kizárólag a Fidesz és a KDNP,

Hozzátette, Orbán Viktor - aki "az egyetlen akcióképes békepárti miniszterelnök Európában" a Robert Fico ellen elkövetett merénylet óta - akkor tudja az ország békéjét megőrizni, ha a magyar emberek támogatják, egyértelmű igent mondanak a békére és elzavarják a háborúpárti baloldali erőket. Minden baloldali erő háborúpárti, az óbaloldali erők is és az újbaloldali erők is, ráadásul olyan értelemben nincs is különbség közöttük, hogy ugyanonnan kapják a pénzt, külföldről, és ugyanazok a háborúpárti külföldi erők irányítják őket - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzáfűzte, a

a végén ezek a baloldali pártok és politikusok úgyis összeborulnak,

mert a megrendelők és a finanszírozók ezt várják el tőlük.