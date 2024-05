Mutatjuk Orbán Viktor és Hszi Csin-ping legfontosabb bejelentéseit

A kínai elnök magyarországi vendégeskedése során várhatóan húsz jelentős, több területet is érintő megállapodást kötnek majd.

Ezek között az „Egy övezet, egy út” programhoz köthető infrastrukturális fejlesztések, illetve a vállalatok közötti kapcsolatok bővítése egyaránt megtalálhatók lesznek. Feltehetőleg főként vasúti, közúti és energetikai projektek is lesznek közöttük. Elemzők kiemelik, hogy Kína 2023-ban hazánk kilencedik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában.