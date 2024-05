Fertőtlenítőt adtak egy nőnek sóoldat helyett a szigetvári kórházban

2020 májusában két műtőssegéd egy nőgyógyászati, laparoszkópiás operáció miatt a műtő fertőtlenítéséhez egy eredetileg fitológiás sóoldatot tartalmazó, felcímkézett üvegben hozta ki fertőtlenítőszert raktárból.

Ezután az üvegeket a műtő előterében lévő asztalara rakták, amin a műtéthez szükséges eszközök is voltak. Majd mindketten megfeledkeztek a raktárból kihozott fertőtlenítőről.

Másnap a műtét során az orvosnak és a két segédnek szüksége volt fiziológiás sóoldatra, azonban ahelyett az asztalon lévő fertőtlenítőszert használták fel, tévedésből.

Akkor vették észre, hogy hibáztak, mikor a műtét végén az egyik műtősegédnek eszébe jutott, hogy a két üveget felcserélték. Mindezt jelezték a műtőorvosnak, aki ahelyett, hogy jelezte volna az osztályvezető főorvosnak, illetve ahelyett, hogy újra megműtötte volna a nőt, elhallgatta a hibát.

A megműtött beteg másnap rosszul lett és meg kellett műteni, azonban a szakorvos ekkor sem jelezte a műtétek végző orvosnak, hogy az előző napi műtét során fertőtlenítőszert használtak sóoldat helyett. A súlyos hiba miatt a nő meghalt.

A bíróság a két műtősegédet és az orvost is, halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt bűnösnek találta. A bíróság az egyik műtősegédet kettő év , míg a másikat nyolc hónap fogházbüntetésre ítélte. A műtétet végző orvosra másfél év fogházbüntetést szabtak ki. Emellett a súlyosabb büntetésre ítélt segédet és a szakorvost két évre eltiltották a foglalkozásuktól.

Képünk illusztráció!

Fotó: Pixabay

