Kedves Magyar Péter, segítsen nekünk! Most akkor állat, gomba vagy valamilyen növény a tipikus „agymosott” Fidesz-szavazó?

A helyzet viszont változott.

Magyar Péter szómenése ugyanis Tatabányán fizikai atrocitásba torkollott, s félő, hogy lesz még hasonló alkalom.

A politikus, ha egy tömeg előtt szól, felelős azért, amit a sokaság tesz. Felelős, ha a viselkedésével, a kimondott szavakkal vagy bármilyen más eszközzel olyan hangulatot kelt, aminek erőszak lesz a vége.

De milyen férfi az, aki titokban rögzíti felesége mondandóját, majd – mikor az érdeke látszólag úgy kívánja – nyilvánosságra hozza a felvételt?

Magyar Péter ezt is megtette. Ítélje meg ezt ki-ki saját erkölcsi normái szerint. Vagy miféle ember (miféle demokrata) az, aki minden olyan újságírót perrel fenyeget és propagandistának nevez, aki csak egy kicsit is kritikusan kérdez, vagy nyilvánosságra hoz olyan ügyeket, amelyek kellemetlenek lehetnek számára? Fontos leszögezni, hogy a választópolgárnak joga van tudni, pontosan kit ruház fel hatalommal. Ha tetszik, ha nem: egy demokráciában a magánélet védelme ugyan mindenkit megillet, de egy választott (vagy választásokon induló) politikus esetében mások a határok.

Hogy lehet népszerű egy ilyen ember?

Ezen a ponton muszáj feltenni azt a kérdést, hogy

miért nem zavarja mindez Magyar Péter követőit?

Miért fordítják el az fejüket, amikor kínos és vállalhatatlan ügyekről esik szó? A válasz pofonegyszerű. Az ellenzéki oldalon felerősödött az ellenzékváltó hangulat, nagyon vártak már egy „új arcra”, s mikor a balliberális sajtó Magyar Pétert megemelte, akkor mindenki úgy érezte, hogy végre valahára megérkezett. Mondhatni, hogy az ellenzéki szavazóknak annyira elege lett a Gyurcsány házaspár erősödéséből, a momentumos bikaborjak beképzeltségéből, a jobbikosok szerencsétlenkedéséből és persze a szocialisták teszetosza politikájából, hogy egy Magyar Péter szintű ember színre lépése igazi megváltásként hatott rájuk.

Valójában nem az igazi Magyar Pétert ismerték meg először, hanem a külföldről finanszírozott kormányellenes sajtóban megjelent Magyar Pétert, akit szupererővel ruháztak fel.

Egy olyan embert, akiről ugyan sok szégyenletes dolgot mondanak, de mindez másodlagos, hisz vele végre van remény a változásra. Persze, a reményt leginkább a sajtó tette mellé, de a tömegdemokráciában ez egyáltalán nem példa nélküli eset. Mindenesetre ennek a reménynek az illúziója annyira erős, hogy elnyom minden mást. Az erőszakos hajlamot, a gőgös magatartást, az egykori feleséget ért inzultusokat és így tovább. Minden negatívumot. Legalábbis rövid távon. Hisz a történelmi példák azt tanítják, hogy ha elmarad a siker, akkor a hirtelen megimádott politikus a gyűlölet tárgyává válik ugyanazok szemében.

Baloldali hagyomány: dehumanizálás, gyűlöletkampány

Magyar Péterben is visszaköszön a posztkommunista múlt szellemisége, azaz a gátlástalan ítélkezés. Az otromba minősítés, a lenézés és a végtelen gőg. A balliberális politikai elit (ahogy a művészvilág és az értelmiségi holdudvar is) a rendszerváltoztatás utáni két évtizedben ki nem érdemelt kiváltságokkal ruházta fel önmagát. Szakértelem, államvezetési kompetencia és morális felsőbbrendűség, meg persze a humor, ami szerintük mindig is baloldali műfaj volt. Ezért is jellemző az, hogy mindig is többet engedtek meg maguknak a közbeszédben.