Hogyan verték véresre a rendőrök, erről is hihetetlen részletességgel beszélt Nagy Feró, Kossuth-díjas zenész a Századvég youtube-csatornáján, a Kontextuson. Ahogy azt is elmesélte, hogyan árulták el zenésztársai, és elmondta azt is, miért politizálnak a rockerek és beszélt Orbán Viktorról is. Az egész beszélgetés természetesen nagyon tanulságos, A FONTOSABB RÉSZEKET AZ ALÁBBI SZÁMOKRA KATTINTVA NÉZHETI MEG:

00:02:00 – család, unokák 00:10:01 – rocktanács a szocializmusban, Erdős Péter, Presser és a többiek 00:15:28 – összeverték a rendőrök, kínzások, aljasságok 00:27:56 – Nagy Imre-temetés 00:33:42 – Koncz Zsuzsa hazugságai, Konrád György 00:41:27 – kommunista privatizáció 00:49:38 – lázadás 00:57:18 – a hülyeség idegesíti 01:03:46 – Politika, Fidesz, Orbán Viktor 01:13:50 – a baloldal új figurája, Magyar Péter 01:19:53 – Tervek