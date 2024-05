A NAV meghosszabbítja az ügyfélszolgálatok nyitvatartását

A fővárosban (IX. kerület, Vaskapu utca 33-35., XIII. kerület, Dózsa György út 128-130., XIII. kerület, Kresz Géza utca 13-15., XIV. kerület, Gvadányi utca 69.), és a vármegyeszékhelyeken működő központi ügyfélszolgálatok május 13-án hétfőn 8 óra 30 perc és 18 óra, május 14-én kedden 8 óra 30 perc és 16 óra, május 15-én szerdán 8 óra 30 perc és 18 óra, május 16-án csütörtökön 8 óra 30 perc és 16 óra, május 17-én pénteken 8 és 14 óra, május 21-én kedden 8 óra 30 perc és 18 óra között lesznek nyitva.

A tervezetekkel kapcsolatban általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV Infóvonalon a 1819-es telefonszámon. Az Infóvonal 1-es menüpontja hosszított nyitvatartással elérhető, május 13. és 17. között 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 21-én 8 óra 30 perctől 20 óráig.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan az idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 21-éig.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy online a legegyszerűbb és leggyorsabb az szja-bevallási tervezetek átnézése, elfogadása, amit az eSZJA-oldal megújult kitöltőprogrammal támogat.