Navracsics Tibor: Az EU-elnökség nagymértékben öregbítheti Magyarország hírnevét

Az EU komoly versenyképességi kihívásokkal küzd, ezt kell a középpontba állítani - mondta Bóka János. Fókuszban lesz továbbá a védelmi- és biztonságpolitika, a migráció, a külső határok védelme. Azt is szeretnék, hogy "a bővítési lendület a Nyugat-Balkánra is átsugározzon" - tette hozzá.

Magyarország "tisztességes közvetítőként fog eljárni"; "nagyon szigorú szemmel fognak minket nézni, de ha a rigorózusan ellenőrzött követelményeknek megfelelünk, akkor a jövőben a mozgásterünk növekedhet" - közölte a miniszter.

Deli Gergely, az egyetem rektora kiemelte, az NKE számára is fontos feladatokat jelent az EU-elnökség, "oktatási és kutatási kapacitással" járulnak hozzá a felkészüléshez.

Ódor Bálint nagykövet, Magyarország EU melletti állandó képviselője videóüzenetében rámutatott, hogy a sikeres, 2011-es elnökség hosszú éveken át segítette a magyar érdekérvényesítést Brüsszelben, és reményét fejezte ki, hogy ezúttal is így lesz majd.

A kerekasztal-beszélgetésen Navracsics Tibor többek között azt mondta, biztos, hogy állandó provokációnak lesz kitéve a magyar elnökség, hiszen "az EP átlag kéthavonta fogad el határozatot Magyarországgal szemben", és az új összetételű EP-ben is erre lehet számítani, hiszen a támadások élén álló baloldali pártok továbbra is ott lesznek. Azonban a provokációk ellenére "meg kell tartani a hidegvérünket, vagy, ahogy a miniszterelnök mondja, a stratégiai nyugalmunkat, mert ha be tudnak húzni az ideológiai vitákba, arra rámehet az EU-elnökség" - fogalmazott a miniszter.



Bóka János szerint "egy elnökség nem rúghatja be az ajtót". Úgy jellemezte a helyzetet: sokan azt várják, hogy "magyar alapanyagokból magyar ételeket fogunk főzni, de európai alapanyagokból európai ételeket fogunk főzni, és szórunk a tetejére egy kis pirospaprikát".