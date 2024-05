Magyar művészek a New York-i Metropolitan Opera idei évadában

Richard Eyre 2014-es, a cselekményt az 1930-as évekbe helyező rendezésének felújításában olyan művészek lépnek a közönség elé, mint az ukrán Olga Kulchynska (Susanna), az olasz Federica Lombardi (Almaviva grófné) és a francia Marianne Crebassa (Cherubino). A Figaróként közreműködő Michael Sumuel és az Almaviva grófot megformáló kanadai Joshua Hopkins alakításai lendületes előadást garantálnak.

Richard Strauss Saloméjában májusban a dél-afrikai szoprán, a 2016-os Stuart Mária-közvetítés Erzsébetjeként megismert Elza van den Heever készül az újabb bizonyításra. Claus Guth viktoriánus korba helyezett új rendezésében Jochanaant a svéd Peter Mattei, Heródest Gerhard Siegel, míg Heródiást az amerikai Michelle DeYoung alakítja, Yannick Nézet-Seguin zenei irányítását követve az est során.

Az évad utolsó világközvetítésén ismét láthatjuk Bartlett Sher eleven Rossini-rendezését: A sevillai borbélyt a komponista szülővárosában, Pesaróban képzett Giacomo Sagripanti vezényli. Az utóbbi évek hatalmas felfedezését, az orosz Aigul Akhmetshinát Rosinaként láthatjuk, mellette pedig nemcsak a szintén fiatal amerikai tenort, az Almavivaként debütáló Jack Swansont és a moldovai Andrey Zhilikhovsky férfias Figaróját csodálhatjuk, hanem

Kálmán Pétert is, akire Bartolo doktor szerepe vár.

