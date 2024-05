Nyugdíjasok mellett egy ismert milliárdos testvérét is átverte Magyar Péter anyós-gazdasági vezetőjének a bűnbandája

Egy ismert magyar milliárdos testvére is károsultja annak a csaló bűnbandának, amelyhez a jogerős ítélet szerint Magyar Péter „anyósa“, egyben bizalmasa is tartozott – derül ki az eljárás irataiból. Sájer Mária a csalássorozat miatt börtönben is ült, nemrég szabadult.

Rengeteg károsultja van annak a korábban piramisjátékot üzemeltető bűnszervezetnek, amely Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudta a bírósági ítélet szerint – írta a Magyar Nemzet. Az átvert emberek között van számos celeb és alvilági figura, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalássorozatnak. A férfi ugyanis több mint százmillió forintot adott át S. Mária bűntársainak, ám az üzletből nem lett semmi, a bűnözők felszívódtak a pénzzel. Emlékezetes, a Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át. Az ikerpár által irányított szervezet egyébként közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat tíz–harmincszázalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak néhány embernek fizettek ki. Azt a Metropol írta meg elsőként, hogy ennek a bűnbandának a tagjaként Magyar bizalmasa és legszűkebb stábjának tagja négy évet ült börtönben. A nő nem mellesleg Magyar Péter élettársának az anyja. Fontos megemlíteni, hogy a bíróság ítélete szerint S. Mária okozta egy károsultra vetítve a legnagyobb kárt, miután egyetlen embertől 108 milliót csalt ki. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a nő összesen 358 millió forint kárt okozott.