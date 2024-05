Orbán Balázs: Európa háborúba lépésének megakadályozása a legsürgősebb feladat

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Ezek az emberek választott tisztségeket sosem töltöttek be, de a pénzpiacokon megszerzett gazdasági erejüket felhasználva megpróbálják a demokratikus legitimációval rendelkező kormányokkal szemben a világot a saját érdekeik mentén átalakítani. Ez örök küzdelem a nemzeti erők és a globalisták között.

Különböző formái vannak ennek, de G. Fodor Gábor könyve nagyon is időszerű, mert megmutatja, hogy az összes ilyen küzdelemnek van emberi dimenziója is. Emellett persze strukturális dimenziója is van: az ellenzéki pártok jelenleg is egy nemzetközi hálózat által működtetett rendszer tagjai, tehát tőlük nem reális azt elvárni, hogy Magyarország érdekeit bárhol is képviseljék.

Hogyan értékeli a NATO Ukrajnával kapcsolatos szerepfelfogását, cselekedeteit és az ukrajnai háború eszkalációját?

Nagyon aggódunk, nagyon súlyos a helyzet, mert a háborús készülődés elég egyértelmű. Jelenleg a NATO-ban egy Ukrajna-misszió tervezése is zajlik, amely megvalósulása esetén fegyverszállítások, kiképzések és egyes katonai műveletek koordinációját jelentené.

Ez elég komoly dolog, az első közvetlen beismerése annak, hogy itt nem Ukrajna és Oroszország háborújáról van szó, hanem a NATO proxyháborújáról, amely egyre közelebb hozza annak veszélyét, hogy direkt konfrontációra is sor kerüljön NATO-tagországok és Oroszország között. Az nem elfogadható álláspont, hogy nem kell aggódni, mert a háború kontroll alatt tartható. Emlékezzünk rá, hogy az első és a második világháború is hasonlóképpen indult, azután borzalmas véget ért. Magyarország álláspontja egyértelmű, de a következő hónapok kritikusak lesznek, és a korábbiakhoz képest még nagyobb támogatásra lesz szüksége a magyar kormánynak, hogy meg tudja védeni ezt az álláspontot.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Manfred Weber néppárti frakcióvezető európai atomfegyverről beszél, és kötelező sorkatonaságot vezetne be az egész EU-ban. A francia elnök közben egyre többször beszél háborús terveiről. Kimondható, hogy a világháború felé tartunk?

Napnál is világosabb, hogy ez is benne van a pakliban. Ha megnézzük a Századvég nemrégiben publikált Európa Projekt-kutatását, akkor nyilvánvaló, hogy

az európai emberek alapvetően nem akarnak fegyveres konfliktust, nem gondolják, hogy ez az ő háborújuk lenne. A háborúpárti elit ezért háborús propagandával mossa az agyukat. Ez az egyetlen módja annak, hogy elhitessék a saját állampolgáraikkal, hogy a fegyveres konfliktus az egyetlen út, és hogy még több pénzt, eszközt, majd katonát tudjanak küldeni Ukrajnába.

Tehát nagyon súlyos a helyzet, és bár most mindenki nyugodtnak mutatja magát, süt a nap Budapesten meg a többi európai fővárosban is – de így volt ez 1916-ban is, azután láttuk, mi lett a vége.

Brüsszel elfogadta a migrációs paktumot. Mit hozhat ez Európa és hazánk jövője szempontjából?

A magyar álláspont világos: amíg ez a kormány van, addig nem fogunk illegális bevándorlókat befogadni Magyarországra. Nem fogjuk a kvótadöntéseket végrehajtani, és meg fogjuk védeni a magyar határokat.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A nyomás viszont óriási, mert az elmúlt öt évben nemhogy nem kaptunk segítséget a határvédelemben, hanem Brüsszelben mindent elkövettek annak érdekében, hogy Magyarországot sarokba szorítsák. Jelenleg is zajlik Magyarországgal szemben egy bírósági eljárás, és nagy valószínűséggel pénzbírságra fognak minket ítélni a határvédelmi rendszer miatt. Az új migrációs paktum pedig csak olaj a tűzre, hiszen nagy intenzitású migrációs nyomás esetén el is vennék az országoktól azt a döntést, hogy szuverén módon eldöntsék, hogyan akarnak reagálni. Helyette egy központi elosztási mechanizmus szerint kellene nyílt táborokat nyitni.

Mi egy dolgot megtanultunk 2015–2016-ban: Magyarország területén nyílt, menedékkérőknek fenntartott táborok nem lehetnek. Ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, nagyon sok küzdelemre és nagyon sok megerősítésre van szükségünk a választópolgároktól.

A magyar kormány stratégiai szinten gondolkozik abban, hogy tudatosan egy erős, ütőképes haderőt építsen, valamint a miniszterelnök körül is több, a biztonsággal foglalkozó testület jött létre. Miért fontos ez az irány, miért van erre szükség?

Az elmúlt években a biztonság nagyon felértékelődött, miközben azt látjuk, hogy a magyar államnak a rendszerváltoztatás óta különböző fókuszpontjai voltak, és eddig egyik sem volt biztonsági típusú. Volt alkotmányos fókuszpontú kormányzás, volt gazdaságfejlesztési, illetve újraelosztási is, biztonsági azonban nem. Most pedig olyan világban élünk, amikor az állam működtetésének az alapvetéseit minden országnak elsősorban biztonságpolitikai fókuszból kell meghatároznia. Ezért nagyon fontosak azok a kormányzati változások, amelyek az elmúlt hónapokban lezajlottak, mert mindegyik az a célt szolgálja, hogy a magyar állam minél zökkentőmentesebben és minél hatékonyabban át tudjon állni a biztonsági fókuszú államműködtetési logikára.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mi az uniós választás tétje? Miért van szükség június 9-én változásra?

Sokfelé van szerencsénk járni a világban, és mindenki Európa hanyatlásáról beszél, sőt, nem értik, hogy Európa német vezetéssel miért ugrik bele újra ugyanabba a folyóba, miért akar kollektív öngyilkosságot elkövetni.

Stratégiai szinten az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet befejezni ezt a háborút, taktikai szinten viszont Európa háborúba lépésének megakadályozása a legsürgetőbb feladat. A következő hónapokban minden megszólalási lehetőséget arra kívánunk felhasználni, hogy megpróbáljuk megakadályozni Európa hadba lépését.

Ehhez kérünk felhatalmazást a magyar emberektől, és azt gondoljuk, hogy ehhez képest minden más ügy vagy nehézség fontos, de csak másodlagos, mert nem szeretnénk, ha Magyarország ismét olyan rosszul járna, mint ahogyan a két világháborút követően járt.

Milyen most a magyar–amerikai kapcsolatok minősége? Mit gondol: nyer Donald Trump novemberben, és elhozhatná ez a békét?

Érdemes ezt a kérdést is az előbbi logika mentén értelmezni. A magyar–amerikai kapcsolatoknak sok dimenziója van, de a legjelentősebb a háború és béke ügye. Joe Biden az értelmi szerzője annak a stratégiának, amit a Nyugat jelenleg követ, ezért bár Magyarország Amerika barátja, az amerikai elnökkel hangsúlyosan nem értünk egyet. Donald Trump mielőbb békét szeretne teremteni Ukrajnában.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mi az ő megközelítését támogatjuk, és természetesen az amerikai választópolgárok szabadon döntenek ebben a kérdésben, de nagyon örülnénk, ha a Fehér Ház ura olyan politikát folytatna, ami nem nehezíti, hanem segíti a magyar érdek érvényesülését.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK