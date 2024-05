Orbán Viktor: A választás tétje Fehérgyarmaton és Brüsszelben is ugyanaz: háború lesz vagy béke

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Orbán Viktor útba ejtette Jánd községet is, ahol a településvezető által nemrég kihelyezett "No migration, no gender, no war" tábla országos figyelmet keltett. Erre utalva a Fidesz elnöke elmondta: az európai emberek véleménye ma lényegesen eltér az európai vezetőkétől a háború, a gender és a migráció kérdésében is.

A miniszterelnök most a fehérgyarmati látogatásáról osztott meg egy képet:

Az Origo arról is beszámolt, hogy a kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy Magyarország kilóg a sorból, ezért a Nyugat kormányváltást akar elérni hazánkban, hogy egy háborúpárti kormány jöjjön létre.

Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, ami megpecsételte az ország jövőjét, éppen ezért nem fogjuk hagyni, hogy harmadszor is belekényszerítsék hazánkat egy háborúba

– mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor csütörtökön Nyíregyházán járt. Itt azt mondta, hogy 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve: a baloldal ígérget, mi viszont dolgozni szoktunk, ők beszélnek, mi pedig teljesítünk. Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával - fejtette ki. Orbán Viktor rámutatott: a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak.