Orbán Viktor: Sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába

Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik. Sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába. Ha a magyarok támogatnak minket június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb őrült háborús tervekre! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor interjút adott a Patriótának. A miniszterelnök beszélt a Fico elleni merényletről, a háborúról, az európai gazdaságról, a sorkatonaságról, illetve az új világrendről. Az orosz-ukrán háború kapcsán szóba került a "győzelemhez" vezető európai stratégia is, az amerikai-kínai versengés, illetve az Európai Unió jövője is. Az is kiderült, hogy mi, magyarok hogyan tudunk kimaradni ebből a háborús pszichózisból.

A miniszterelnök elmondta, hogy természetesen van veszélye egy nukleáris háborúnak, mert közben a technológia is fejlődött, és a mi szemünk előtt, most, hogy atombomba, akkor megjelenik a gombafelhő, Hirosima, meg Nagaszaki, de közben a nukleáris technológia az megjelent egyszerűbb formában is.

Volt egy vita, hogy talán a britek vagy az amerikaiak valahogy nukleáris dúsításon átesett eszközöket adtak, lőszereket alapvetően az ukránoknak. Aztán itt vannak az úgynevezett harctéri vagy technikai atomfegyverek, amelyek nem ezek a hatalmas nagy, nem tudom hány mega erejű bombák, hanem kifejezetten a harctéren harcoló egységeket lehet velük a többi eszközhöz képest hatékonyabban megsemmisíteni

- mondta Orbán Viktor.

Tehát szerinte az európai politikusok, amikor erről beszélnek, akkor leginkább taktikai, elrettentő eszközként gondolnak az atombombára és nem olyanra, amit ténylegesen be kell vetni. A probléma az a kormányfő szerint , hogy senki sem gondolta a második világháborúban sem, hogy majd be kell vetni, vagy be fogják vetni az amerikaiak, meg általában a háborúk elején nem azt szokták gondolni, amit a közepén, meg a végén gondolnak, és az elején még nagyon civilizáltan azt szokták gondolni, hogy bizonyos dolgok persze nem történhetnek meg akkor sem, hogyha egyébként durva lesz a helyzet a frontvonalon, aztán minden megtörténik, a lehető legrosszabb forgatókönyvek valósulnak meg. Szerinte ennek a lehetőségnek nincsenek tudatában azok, akik ezeket mondják.