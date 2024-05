Közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta meg Orbán Viktor miniszerelnök, hogy ő hogyan köszönti az édesanyját. A miniszterelnök rövid kérdésekre is válaszolt, melyből az is kiderült, feleségének is vesz-e virágot anyák napján és voltak-e olyan gyerekkori csínytevése, amelyért édesanyja megbüntette őt.