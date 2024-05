Orbán Viktor: Robert Fico esetében egy háborúpárti merénylőről van szó

A Robert Fico elleni merénylet mindenkit megrendített. Be kell látnunk, hogy Európa ide jutott. Egy merénylet mindig meglepő, de az, hogy Európában az erőszak szintje ekkora mértékben nő, az senkit sem lep meg – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt években előbb terrortámadások voltak Európában, amelyek során ártatlan emberek haltak meg, majd jött a háború, amely alatt Európa politikáját teljes mértékben háborúpártivá változtatták.

Ahogy éljük az életünket, nem vesszük észre, mennyire megváltozott Európa álláspontja –

jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint először csak sisakokat küldetéséről volt szó az ukránok számára, most pedig már katonák küldéséről van szó. A miniszterelnök szerint az Európai Uniót elsősorban a béke miatt hoztuk létre. Ezért társultunk, ezért csatlakoztunk. Mi hittünk benne, most is hisszük, hogy Európa képes elhozni a békét. De ehhez erős hit kell. A szlovák miniszterelnökért pedig továbbra is imádkozunk – mondta Orbán Viktor.

Nagy veszteség

Ha politikai szempontból tekintünk erre a helyzetre, akkor nagy veszteség ez Magyarország számára. Fico úr ugyanis a legfontosabb hónapokra esett ki a munkából, amikor egy olyan választás előtt állunk, amely az amerikai választással együtt eldönti a háború és béke kérdését Európában. Nagyon kellett volna egy békepárti Szlovákia, ezt a támaszt most elvesztettük – mondta Orbán Viktor. Orbán Viktor elmondta, eddig sem voltunk sokan, akik a béke hangján beszéltek. A Vatikánt említette, Magyarországot, és az ide felzárkózó Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy a békepárti Fico-t ért merénylet miatt kétszer olyan keményen kell dolgoznunk. Kiemelte: A békepártiaknak nem szabad megijedni.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem indokolatlanok azok a kombinációk, amelyek összehozzák a merényletet a háborúval. Mint mondta, nagy erőközpontok érdekeltek abban, hogy ez a háború kiszélesedjen. Szó esett az interjú során az újabb ukrajnai támogatásokról, valamint Antony Blinken amerikai külügyminiszter kijevi tárgyalásáról. A miniszterelnök úgy fogalmazott: egybeesnek a dolgok, hogy egy merénylő keresztbe lőtte a szlovákok békepárti folyamatát. A háborúpártiak tárgyalnak egymással, ezért ment a Soros-birodalom vezetője is tárgyalni Kijevbe. Hozzátette: egy progresszív, baloldali, háborúpárti volt az elkövető.