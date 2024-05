Orbán Viktor: Szűkül a távolság minden évben, ebben az évben például már pariban voltunk

A 2024-es, 16. alkalommal megrendezett Puskás-Suzuki Kupát a Real Madrid nyerte, amely a fináléban hátrányból fordítva nyert 2–1-re a Sporting ellen. A bronzmérkőzést a házigazda Puskás Akadémia játszotta a Juventusszal, 1–1-es döntetlen után tizenegyesekkel az olasz csapat győzött.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója a finálé után az M4 Sportnak elmondta, amikor Mezey Györggyel megálmodták a tornát, az volt az elgondolás, hogy olyan külföldi csapatokat hívjanak meg, amelyek alkalmasak megmutatni azt, hogy hol tart a magyar utánpótlás, azon belül is a Puskás Akadémia és a Honvéd.

„Van tehát egy folyamatos mérőeszközünk, minden évben látjuk, hogy a világ legjobb klubfutballját mutató utánpótláscsapatok a miénkhez képest hol vannak, illetve mi hozzájuk képest.

Szűkül a távolság minden évben, ebben az évben például már pariban voltunk a játék szinte minden elemében. Tehát optimistán zárjuk ezt a tornát, mert nüanszokon múlt csak, hogy melyik meccs milyen eredménnyel végződött, mindenkivel szemben egyenlő partnerként, komoly kihívóként tudtunk fellépni.

A kormányfő hozzátette, a nemzetközi mezőny arra is alkalmas, hogy az európai stílusok keresztmetszetét ábrázolják: a brit stílust a Rangers, a németalföldit a Genk, a délit pedig a Real Madrid és a Juventus képviselte. „Minden stílushoz képest fel tudtuk mérni, hogy hol tartunk, és fel tudtuk tenni azt a kérdést is, hogy van-e a Puskás Akadémiának és a Honvédnak valami fajta magyaros jegyeket mutató saját stílusa – ebből még keveset látunk, itt még sok tennivaló van, mert ugyan pariban vagyunk, de hogy mitől magyar a mi futballunk, arra most még nehéz válaszolni.”

Orbán Viktor úgy véli, az U17-esek korosztály számára most következik a vízválasztó: bekerülni a felnőtt futballba. „Itt már az akadémiák segíteni nem tudnak. Innentől már a klubok pénzügyesei, ügynökei, vezetőedzői, játékosmegfigyelői döntik el, hogy melyik klubnál milyen ütemben tudnak és mernek beépíteni fiatalokat a felnőtt csapatba.

Ez a legkényesebb része a futballnak, amikor a gyerekfutballból át kell menni felnőtt futballba, itt vérzik el a legtöbb gyerek és itt tudnak leginkább hibát véteni a klubok is, de ez már nem a mi felelősségünk, ez már az NB I-es klubok döntése.