Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések - élőben Orbán Viktor rádióinterjúja

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtök délután Fehérgyarmaton folytatta országjárását - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Útba ejtette Jánd községet is, ahol a településvezető által nemrég kihelyezett "No migration, no gender, no war" tábla országos figyelmet keltett. Erre utalva a Fidesz elnöke elmondta: az európai emberek véleménye ma lényegesen eltér az európai vezetőkétől a háború, a gender és a migráció kérdésében is.