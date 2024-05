Orbán Viktor több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és fideszes aktivistákkal is. A megbeszéléseken elhangzott: amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús vihar előszele. Már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni. De ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: ezt mindenáron el kell kerülnünk.