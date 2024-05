Papp Dániel: A Magyarország és Kína közötti történelmi szövetség ragyogó példája a kultúrák közötti harmonikus együttműködésnek

Papp Dániel köszöntő beszédében hangsúlyozta: Magyarország 75 évvel ezelőtt az elsők között létesített diplomáciai kapcsolatot Kínával. Lao-ce legendás kínai filozófustól idézve hozzátette: "egyetlen lépéssel kezdődik akár egy ezer mérföldes út is." Szavai szerint az idézet hangsúlyozza annak fontosságát, hogy "bátran tegyük meg az első lépéseinket egy cél elérése érdekében, függetlenül attól, hogy valójában mennyire tűnik nehéznek az előttünk álló út." A vezérigazgató kiemelte, a China Media Group és az MTVA példamutató összefogása előmozdítja a nemzeteink közötti párbeszédet, és segít új kooperációs lehetőségek felkutatásában. Elmondta azt is, hogy az ünnepi alkalomból

partneri együttműködést ír alá a két vállalat, valamint első alkalommal mutatnak be a magyar közmédia kulturális csatornáján a kínai partner által gyártott színvonalas dokumentumfilmeket.

"Magyarország azon nyugati országok egyike, amely kiemelt érdeklődéssel fordul a klasszikus kínai irodalom, kultúra felé" - magyarázta, megjegyezve: a két vállalat közti tartalomcsere pedig olyan hidat képez a kínai és a magyar emberek között, ami felülír minden földrajzi távolságot. "Összeköt és közelebb hoz" - jelentette ki Papp Dániel. A vezérigazgató rögzítette: a média területén megvalósuló együttműködésen keresztül tovább dolgoznak a Kína és Magyarország közötti baráti kapcsolatok elmélyítésén. Sen Haj-hsziung, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága Propaganda Osztályának helyettes vezetője, a China Media Group elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt években gazdagok és színesek voltak a kínai magyar kapcsolatok. Különösen a fiatal generációk barátsága mélyült el - hívta fel a figyelmet, megjegyezve: a kínai emberek nagyon hasonlóak a magyarokhoz.

Magyarország Kína jó barátja és régi partnere

- jelentette ki, hozzátéve: a mai ünnepségen azért gyűltek össze, hogy ezt a barátságot megünnepeljék. Sen Haj-hsziung kiemelte: Magyarországra érkezésekor Orbán Viktor miniszterelnök nagyon szívélyes fogadtatásban részesítette. "Ez nagyon megérintett engem" - fogalmazott, majd úgy folytatta: a Duna menti, gyönyörű esti fények a két ország közti szoros barátságra emlékeztetik őt. Kitért arra is, hogy Kínában széles körben ismertek Petőfi Sándor költeményei. Mint mondta, az emberek 90 százaléka ismeri Petőfit és a költő hősies dalait, hősies tetteit. "Szerintem ő hatalmas költő" - mondta. Sen Haj-hsziung beszámolt arról is, hogy Magyarországon több orvosi egyetem is indított hagyományos kínai orvoslással foglalkozó kurzusokat. Jelezte: a népek közti közeledését a médiavállalatok is elősegítik, sőt pótolhatatlan szerepet játszanak a kínai-magyar barátság elmélyülésében.