Káosz, rendetlenség, alacsony minőség - megjelentek az első bosszús hangok is a Primark nyitása után

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Primark kedden megnyitotta első magyarországi üzletét Budapesten. Hosszú és izgatott várakozás előzte meg a nyitást, és május 28-án már a nyitvatartási idő előtt kígyózó sorokban álltak a vásárlók. Ám nemcsak a cég és a vásárlók várták a magyarországi üzlet megnyitását, hanem a csalók is.

A Primark hazai fogadtatása nem mindennapi - sokan izgatottan osztják meg tapasztalataikat és képeiket a beszerzett kincsekről, azonban vannak már olyanok, akik csalódtak az üzletben.

Primark

Fotó: NURPHOTO / AFP

Hatalmas tömeg, káosz

Már régóta hatalmas érdeklődés kísérte az első magyarországi Primark debütálását, de ennyi embert még sohasem lehetett látni pesti áruház nyitásán, mint kedd délelőtt az Arena Mallban. Olyan is volt, aki bőrönddel érkezett, de sokakat elriasztott a tömeg.

Annyian álltak sorban, hogy az egész első emeleten keresztül kellett a kordonokat kihelyezni, és a megnyitó után csak kisebb csoportokban tudták beengedni a várakozókat.

Kígyózó sorok állnak az első magyarországi Primark üzlet előtt

Fotó: Zsolnai Péter / Blikk

Volt olyan vásárló is, aki közel két órát várakozott ahhoz, hogy körbe tudjon nézni a Primark üzletben, de olyan is, aki felháborodva feladta a harcot. Az első napon a késő délutáni órákban is hosszú sorban álltak az emberek, sőt, a hivatalos esti kilenc órai zárás előtti percekben is sokan voltak a kasszák előtt.

1.5 órája voltam. A képre nem fért rá, de még egyszer ennyi ember állt előttem

– írta az egyik vásárló egy nyilvános Facebook-csoportban.

Többször kellene tölteni a készletet

Habár az áruház szóvivője azt mondta, folyamatosan töltik a készletet, vásárlói beszámolók alapján vannak olyan termékek, amik már el is fogytak. Sokan panaszkodnak arra, hogy a tömeg miatt rendetlenség van, de a minőséget is érték kritikák.

Nekem tegnap azt mondták folyamatosan töltik majd. Az anyaga tényleg nem túl jó. A pizsit nem is mertem megvenni, csak a hálóinget, mert nagyon beleizzadós az anyag. A köntösön ott is és még itthon is agyaltam, mert nem volt már akkor méret, de elengedtem, mert ezért az anyagtípusért drága (szerintem).

– írta az egyik vásárló egy nyilvános Facebook-csoportban.

Annyian vannak, hogy próbálni se lehet

A lelkes beszámolók mellett megjelentek a kritikus hangok is: többen a márka minőségével nem voltak megelégedve.

Én is vásároltam magamnak egy ruhát, sajnos nem néztem meg alaposan, próba nélkül, mert a próbafülkébe is kihívás volt bejutni. Nem a mérettel van a gond, de festékhibás, olyan, mintha gyűrődés lenne, és amikor itthon felpróbáltam, három fehér csík volt a fenékrészen

– írta az egyik vásárló egy nyilvános Facebook-csoportban.

Primark

Fotó: Kallus György

Gyengébb a minőség, mint gondolták

A Primark lényegében verhetetlen az árak a tekintetében, azonban az olcsó és divatos ruhadarabokat kínáló céget gyakran éri az a vád, hogy másolja híres divattervezők darabjait, a minőségbeli különbség azonban szembetűnő.