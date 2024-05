Rendőrök mentettek meg egy gödöllői kisfiút - videó

A gyerek senkinek sem árulta el, hogy megbeszélt egy találkozót az unokatestvérével Gyöngyösön, csak vonatra szállt. A nagyszüleinél volt, tőlük ment el. Amikor észrevették, hogy eltűnt, először Gödöllőn kezdték keresni. Mint kiderült, telefont is vitt magával, úgyhogy egy rendőr fel tudta hívni. Végig vonalban voltak, amíg meg nem találták. Az esetről hangfelvételről is készült, ebből is mutattak be részleteket a TV2 Tények riportjában:

Több gyerek is eltűnt mostanában, közülük többen nem kerültek elő élve. Németországban egy kisfiú egy emésztőgödörbe esett bele, az 5 éves, amerikai Darnell Taylor holttestét pedig egy szennyvízcsatornában találták meg Franklin megyében, Columbus közelében.