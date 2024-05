Ettől tartott mindenki, több napra kiadták a riasztást

Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható és fátyolfelhőkre is számíthatunk az egész ország területén szerdáig. Összességében több helyen alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A déli, délkeleti szelet élénk lökések kísérik, zivatar környékén pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A maximum-hőmérséklet 22, 29 fok között lesz az elkövetkező napokban.

Korábbi cikkben már beszámoltunk arról, hogy a pünkösdi hosszú hétvégét felhők és zivatarok árnyékolják be. Ma a többórás napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhőkre is számíthatunk. Elsősorban a keleti országrészben lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés és főként arrafelé alakulhat ki szórványosan zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehet számítani rájuk. A Dél-Alföldön heves zivatar kialakulására is van esély. A délies légmozgás csak néhol élénkül meg, de zivatar környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Ma a délnyugat felől érkezett záporos csapadéktömb fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át, ebből délelőtt főként az ország középső részein alakulhatnak ki helyenként zivatarok. Délután elsősorban a Dunától keletre elszórtan, valamint a Dunántúl északkeleti, északi részén helyenként lehetnek zivatarok, amelyeket néhol (nagyobb eséllyel az ország keleti felén) felhőszakadás (~25-30 mm), viharos szél (60-90 km/h), jégeső (2 cm alatti átmérővel) kísérhet. A keleti országrészben egy-egy heves zivatar (> 90 km/h széllökés, > 2 cm jégátmérő, > 30 mm lokális csapadék) kialakulására is van esély. Képünk illusztráció!

Fotó: MTI/Mohai Balázs Este, éjszaka keleten néhol lehet zivatar, miközben nyugat, délnyugat felől újabb záporok, zivatarok érkezhetnek, illetve alakulhatnak ki. Hétfőn délelőtt kevés, később több helyen előfordulhatnak zivatarok, amelyeket viharos szél (60-90 km/h), jégeső (2 cm alatti átmérővel) és nagyobb eséllyel a déli tájakon felhőszakadás (~25-30 mm) kísérhet - írta a Hungaromet. A déli országrészben egy-egy heves zivatar (> 90 km/h széllökés, > 2 cm jégátmérő, > 30 mm lokális csapadék) kialakulására is van esély. Szabadtéri program tervezése esetén érdemes nyomon követni a HungaroMet veszélyjelzését. Pénteken az ország nagy részén jelentős mennyiségű eső esett. Ahogy az Origo is beszámolt róla korábban, ez kifejezetten fontos volt a gazdák számára, hiszen a kiadós záporok enyhítik az aszályt a következő egy hétben.