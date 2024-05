Ezeket a súlyos hibákat követték el Fico testőrei

A biztonsági szakértő szerint

az, hogy nem mind az öt lövés találta el a szlovák miniszterelnököt, csupán annak köszönhető, hogy két lövedék célt tévesztett, nem pedig a testőrök reagálásának.

Hajós arra is felhívta a figyelmet, hogy ha nem egyedül dolgozott volna a merénylő, újabb veszélyforrás lehetett volna a miniszterelnökre, hiszen a földön fekve könnyű célpont maradt, ahol másodpercekre magára hagyták, mint ahogyan az autóba helyezés is hosszú másodpercekig zajlott. A szakértő szerint az eset után minden bizonnyal itthon is szigorítják majd a biztonsági intézkedéseket.

„Ez az eset egész Európában a biztonsági intézkedések szigorítását fogja maga után vonni, így Magyarországon is minden bizonnyal szigorításokat vezetnek majd be. Arra is lehet számítani, hogy a jövőben biztonsági ellenőrzésen esnek át azok az emberek, akik közvetlen közelébe kerülhetnek védett személyeknek” - tette hozzá Hajós István.