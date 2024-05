Schmidt Mária: A kommunista eszme a legaljasabb ösztöneinkre épített

Schmidt Mária a Terror Háza Múzeumban tartott eseményen arról beszélt, nem ért egyet azzal, hogy a mai fiatalokban nincs ambíció, közönyösek, nincs bennük érdeklődés a múlt iránt, hiszen ez a pályázat - amelyre több mint 30 fiatal "mozgatta meg agysejtjeit", készített kreatív és tanulságos videókat - is bizonyíték arra, hogy a maiak is tudni akarják, honnan jöttek, merre tartanak, van bennük tehetség és ambíció.

A Nagy bűntetthez nagy eszme kell! című időszaki kiállítás neve mögött nemcsak egy jó szlogen, egy poén rejtőzik, hanem nagyon súlyos tartalom is - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a kommunizmus mint eszme nem csupán egy politikai projekt, annál sokkal több.

A kommunizmus a politikai eszmén kívül kulturális, nyelvi és társadalomszervezeti elveket is megvalósított és egy szerteágazó intézményrendszert is kiépített, hiszen tisztában voltak vele: mindezekre szükségük van ahhoz, hogy elképzeléseiket széles körben és hosszú távon is működtetni tudják - hangoztatta.

Azon túl, hogy a kommunista eszme az emberek legaljasabb ösztöneire - a többi között az irigységre, az önzésre és a gyűlöletre - épült, ezt még fel is erősítette. Ez a kommunizmus legfőbb bűne amellett, hogy százmilliók halálát, megnyomorítását és szenvedését okozta, valamint az emberek gondolkodását is megmérgezte - jelentette ki.

A főigazgató komoly problémának nevezte, hogy amikor a kommunizmusról beszélünk, akkor nemcsak a múltra, hanem a jelenre is kell gondolni, hiszen sok fiatal gondolkodását ma is megmérgezi a kommunizmus eszméje, különösen Nyugaton.

Számunkra reményt ad, hogy a videópályázatok készítői felismerték a kommunista eszmerendszer lényegét - fogalmazott.

A szakítás a kommunizmussal nemcsak azt jelenti, hogy egy más, demokratikus társadalmat építünk fel, hanem azt is, hogy visszahelyeztük a magyar és az európai kultúrát azokhoz a keresztény gyökerekhez, amelyek erőt adtak, és a gyűlölet helyett a szeretethez tértünk vissza - mondta a főigazgató. Mindenki munkáját megköszönte, külön kiemelve Fekete Rajmundot, akinek az ötlete volt a pályázat, és aki az egész programot a szívén viselte.

Schmidt Mária örömét fejezte ki, amiért együtt mutathatják be, milyen károkat és szenvedést okozott a kommunizmus. Arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába volt nagy eszme, emlékezetünkben mára csak a gonosz tettek maradtak meg.