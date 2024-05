Soha nem volt még ennyire fontos a Békemenet - videó

Június 1-jére Magyarország maradjon a béke szigete! mottóval békemenetet szervez a Margitszigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA). A szervezők szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben.

Új elemek is lehetnek

A szervezet elnöke az Origo megkeresésére korábban elmondta: szimpatizánsaik, a szellemi honvédők már hosszú ideje, több levélben fogalmazták meg kérésüket, hogy ismét legyen Békemenet. A június 9-i európai parlamenti és az önkormányzati választás pedig teljes mértékben alátámasztja, hogy szükséges megtartani ezt a rendezvényt – jelentette ki Csizmadia László. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a

mostani rendezvényük középpontjában természetesen a béke lesz, és szeretnék közvetíteni a békepárti álláspontjukat az egész ország, a Kárpát-medence és a világ közvéleménye felé.

Szavai szerint egyértelmű üzenetet akarnak küldeni a választások előtt, hogy a béke megteremtése az egyik legfontosabb kérdés a mostani politikai helyzetben. A CÖF vezetője kifejtette, hogy a baloldali álhírekkel szemben lesz menet, amelynek a végállomása a Margit-szigeti Nagyrét lesz.

A pontos részletek egyeztetése még zajlik, új elemek is várhatók majd a meneten. Hasonlóképpen a felszólalók névsora is egyeztetés alatt áll. Mivel a határon túli magyarság egy része (Szlovákia, Románia) voksolni fog az európai parlamenti választáson, így őket és az ő hangjukat is meg kívánják mutatni a békemeneten – mondta Csizmadia László.

Bayer Zsolt: Lassan úgy néz ki, hogy kizárólag mi vagyunk azok, akik elutasítjuk az erőszakot

Egy évvel ezelőtt Budapest utcáin még csak embereket vertek össze, vertek félholtra. Ma már Szlovákiában meg akartak gyilkolni miniszterelnököt, az erőszak egész egyszerűen elönti Európát – mondta az Origónak Bayer Zsolt. A publicista arról is beszélt, erőszak tombol a magát woke-nak, vagy éppen antifának nevező szélsőséges csoportok körében, és ha nem állunk ellen, akkor Európa bele fog süllyedni az abnormalitásba, az elmebajba. Ezért soha nem volt még ennyire aktuális és fontos a Békemenet, mint most.