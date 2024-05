Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nem akar egy háborúba sodródó, hanyatló EU keleti perifériájára szorulni

A honvédelmi miniszter szerint békére van szükség. Fotó: HM

Erős nemzetállamokra van szükség

Mint mondta, az EU relatív súlya a világpolitikában az utóbbi időben csökkent, és a védelempolitikájában jelentős mértékben támaszkodik az Amerikai Egyesült Államokra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint így ahhoz, hogy az EU meg tudja védeni magát, erős uniós tagállamokra és erős nemzeti haderőre van szükség. Ez mindenekelőtt a magyar emberek érdeke, de hozzájárul a NATO erejének növeléséhez, a térség biztonságához is - jegyezte meg. Kiemelte, hogy az elmúlt évek haderőfejlesztése nyomán Magyarország a biztonság fogyasztójából a biztonság hozzájárulójává vált, "meg tudjuk védeni a saját hazánkat". A miniszter kiemelte:

"helyettünk senki nem fog minket megvédeni", ezért szükséges a haderő folyamatos fejlesztése és egy megfelelő elrettentő erővel bíró hadsereg kialakítása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a védelmi ipar fejlesztésének szükségességéről is. Mint mondta, erre nemcsak a katonai szuverenitás miatt van szükség, hanem azért is, mert a védelemiparnak jelentős szerepe van a gazdasági növekedésben is. A cél az, hogy a védelemipar ne csak a Magyar Honvédség igényeit kielégítő összeszerelő üzemekből álljon, hanem képes legyen exportra is termelni - mondta.

