Összetörte szállásadója arcát egy férfi Berettyóújfaluban

A férfi élettársa jóban volt egy másik férfival, akitől lakást bérelt. Tavaly év elején a nő ismerőse megengedte, hogy a férfi is odaköltözzön a lakásba, ám nem járult hozzá, hogy be is jelentkezzen, mint bérlő.

2023 tavaszán az élettársak között megromlott a viszony, ugyanis a férfi rendszeresen ivott.

2023. május 24-én este 6 óra körül hazaért a férfi, és ott találta a ház tulajdonosát, aki felszólította őt, hogy költözzön el. A férfi ekkor részben emiatt, részben pedig korábbi vitáik miatt felháborodott,

behívta ismerősét a házba, ahol rátámadt: ruhájánál fogva rángatta, a fejét pedig többször is a cserépkályhába ütötte. A halálra rémült főbérlő a ház hátsó ajtaján keresztül próbált elmenekülni támadója elől, a férfi azonban az ajtót belülről kulcsra zárta és elrejtette a kulcsot. Közben végig azzal fenyegette, hogy megöli, majd ököllel a fejét verte és mellkason rúgta.

Az áldozat úgy próbált védekezni, hogy magához vett egy teleszkópos nyelet, mit a házban talált, támadója azonban kitépte a kezéből, és többször is hátba vágta vele.

Közben folyamatosan szidta és sértegette ismerősét, akinek már vérzett a feje a folyamatos veréstől, majd egy idő után letörölte a fejét, és megparancsolta neki, hogy hazudja azt mindenkinek, hogy elesett a kútnál, és ő segített neki.

A bántalmazott férfi fején és arcán zúzódásos sérülések voltak, és eltört az arccsontja.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A jelenleg távoltartás hatálya alatt álló férfi ellen a berettyóújfalui ügyészség

súlyos testi sértés és személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat, ami miatt börtönbüntetést javasolt vele szemben.

Amennyiben a férfi beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség két év börtön kiszabását javasolta.

