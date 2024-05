Szentkirályi Alexandra: A mostani városvezetéssel az a baj, hogy a szív és a meló is hiányzik belőle

Egy város vezetése nem csak ideológiai kérdés. Attól, hogy Karácsony Gergely, mint egy kisgyerek dacolva toporzékol, és állandóan a kormányt szidja, nem fognak felépülni P+R parkolók; nem lesznek tisztábbak sem a tömegközlekedési eszközök, sem az utcák; nem fog magától újra visszakerülni a helyére az a több mint 3000 kuka, amit leszereltek, és még sorolhatnám.

A fővárosiaknak azt érdemes számításba venni, hogy ki az, aki képes elvégezni a munkát, aki dolgozni akar. Karácsony Gergely nem ilyen ember. Szerintem, ha le kell csavarni egy befőttesüveg tetejét, akkor is inkább szól a feleségének.

A kormányban pedig nem érdemes mumust látni. A Városliget, ahol most is vagyunk, jó példa arra, hogy partnert kell látni a kormányban. Ha azzal megy el újabb öt év, hogy Karácsony Gyurcsány utasítására harcol a kormánnyal, és közben nem történik semmi, akkor annak Budapest issza meg a levét, és még nagyobb lesz a hátrány, amelyet majd be kell hozni. Veszekedésből még soha semmi nem épült. A főpolgármester is ránézhetne a pártja logójára, ez talán emlékeztetné, hogy párbeszéddel többet lehet elérni, mint az állandó másra mutogatással.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Ön lenne az első női főpolgármester megválasztása esetén. Látja ennek előnyeit? Hogyan tekint az ön előtt álló lehetőségre?

Ez nem férfi-női kérdés, az számít ki, milyen hozzáállással fog neki dolgoknak, és akar-e dolgozni.

Látjuk, hogy a főpolgármester férfi létére kislányokat megszégyenítő módon tud nyafogni. Ha siránkozásért járna az elismerés, ő már életműdíjas lenne.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

A tapasztalataim adta lehetőséggel viszont élni szeretnék. Közel egy évtizedet eltöltöttem a fővárosban Tarlós István mellett, majd több mint 4 évet kormányszóvivőként dolgoztam. Értem mindkét oldalt, és látom mire van szükség ahhoz, hogy egy város működjön. Szerintem ez egy jó kombináció, és ennek a budapestiek lesznek a nyertesei.

Rendszeres probléma a parkolóhelyek hiánya, a dugók a belvárosban és már a külsőbb kerületekben is. Rengetegen járnak az agglomerációs településekről Budapestre dolgozni, és viszont. Mit javasolna ezek feloldása érdekében? Ön szerint lehet megoldást találni a forgalom csökkentésére, és arra, hogy élhetőbb legyen a főváros?