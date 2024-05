Szijjártó Péter: Az európai vezetők őrült ötletekkel próbálják elterelni a figyelmet a saját kudarcukról

A tárcavezető egy kampányeseményen arról számolt be, hogy közeleg az európai parlamenti választás, egyfajta végső visszaszámlálás hangulat érződik Brüsszelben, amit tanúsít a hétfői külügyi tanácsülésen lezajlott vita hevessége is. Úgy vélekedett, hogy azok is felismerték, hogy június 9. valóban vízválasztó lehet, akik az elmúlt két és fél év európai háborús politikáját csinálták, és rájöttek, hogy óriásit bukhatnak.

Szerintem mindenki látja, érzi, tapasztalja, hogy az európai vagy brüsszeli válasz az ukrajnai háborúra teljes kudarcot vallott (...) Ez az európai emberek mindennapi életének szintjén érezhető károkozásban jelent meg

- mondta.Majd kijelentette, hogy az európai intézkedések gazdaságilag a szankciókra, politikailag pedig a háború kiterjesztésére épültek. És szavai szerint ez hatalmas károkat okozott a kontinens gazdaságának, csak Magyarországnak például 4000 milliárd forinttal többet kellett fizetnie az energia importjáért

Ezért nem lehetett beruházásokat, fejlesztéseket csinálni, nem lehetett az emberek életének jobbítására költeni

- sorolta. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ha most elismernék az európai vezetők, hogy "bocsánat, ez rossz út, térjünk át a másikra", az rögtön felvetné a felelősségre vonás kérdését.

Szijjártó Péter.

Ezt el akarják kerülni, s látják azt, hogy itt június 9-én bizony van sansz arra, hogy legyen egy békepárti fordulat Európában, és a fenébe elküldjék azokat, akik az elmúlt két és fél év alatt olyan intézkedéseket hoztak, amik a háború kiterjedésének veszélyével jártak, amik az európai gazdaságot gyakorlatilag egy formahanyatlásos állapotba tették

- húzta alá. A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy ezt el akarják kerülni, borzasztóan idegesek, és őrült ötleteket hoznak elő. Ha valaki ideges, akkor őrült ötletei vannak. Ezek kapcsán felidézte a nyilatkozatokat, amelyek nyugati katonák Ukrajnába küldéséről, atomfegyver bevetéséről és a sorkatonaság bevezetéséről szóltak. Rámutatott, hogy a katonák küldése könnyedén egy harmadik világháborúba torkollhatna, a nukleáris fegyverek használatára vonatkozó megjegyzésekre reagálva pedig Oroszország hadgyakorlatba kezdett taktikai atomfegyverek bevetésével kapcsolatban. Az európai sorkötelezettséggel összefüggésben pedig azon véleményének adott hangot, hogy ezzel a már elviselhetetlen mértékű ukrán emberveszteségeket kívánhatják pótolni.

Mi azért nem most jöttünk le a falvédőről. Pontosan tudjuk, hogy van ez, mit fognak mondani, mi lesz a következő mondás, hogy hát az megy előbb, aki közel van (.) És akkor majd ott leszünk, hogy magyar fiúk és magyar lányok, a magyar fiatalok menjenek harcolni egy olyan háborúba, amihez az ég egy adta világon semmi közünk nincsen

- mondta. A miniszter leszögezte, hogy bár az európai politikusok egy jelentős része azt hangoztatja, hogy Ukrajna értünk is harcol, ez nem igaz, ugyanis Ukrajna valóban hősiesen harcol a túlerővel szemben, de egyedül saját magáért.

A miniszter feltette a kárdést: Egyetlen európai uniós tagállamot sem támadott meg senki, egyetlen NATO-tagállamot sem támadott meg senki. Tehát miért kéne értünk harcolnia bárkinek is?

Tehát mi a helyzet? Ezek a nyugat-európai vezetők egyfajta háborús pszichózisba kerültek, elrontották a választ, kárt okoztak Európának, a felelősségre vonást el akarják kerülni, és a legjobb védekezés pedig a támadás, mennek előre az őrültebbnél őrültebb ötletekkel, csak hogy így eltereljék a figyelmet a saját felelősségükről

- összegzett, majd hozzáfűzte, hogy még az sem érdekli őket, hogy közben veszélybe sodorják az egész kontinenst és gyakorlatilag a fél világot, például a nukleáris háborús fantáziákkal. Európában csak akkor változik meg ez a helyzet, ha politikai változás jön létre. Politikai változást pedig Európában leghamarabb az európai parlamenti választáson lehet elérni, ott lehet egy olyan jobboldali fordulatot előidézni, amelynek nyomán a békepárti képviselők száma olyan mértékben meg tud nőni, hogy a háborúpártiakat háttérbe tudják szorítani - közölte.