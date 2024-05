Szijjártó Péter: Londonban is mindent meg kell tenni a nemzet fennmaradásáért, a magyarság megőrzéséért

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Londoni Magyar Iskola Plusz új, belváros szívében lévő helyszínének átadásán mondott beszédében leszögezte, hogy éljenek a világ bármely pontján is, a magyaroknak küldetésük van, amely úgy szól, hogy meg kell tenniük mindent a magyar nemzet, a magyarság fennmaradásáért, ezen identitás megőrzéséért.

Ez azért egy összetett feladat, már csak földrajzilag is, mert nekünk nemcsak az anyaországi magyarság megtartására, nemcsak a Kárpát-medencei magyarság megtartására, de a diaszpórában élő magyarság megtartására is legalább úgy kell koncentrálni

- jelentette ki.

Ehhez sok minden kell. Kell egy erős anyaország, amely eredményesen tudja felvállalni ezen küldetés végrehajtását, és persze kell egy öntudatos, büszke magyarság, amely a saját nemzeti értékeit, érdekeit felvállalja, képviseli, még sokszor úgy is, hogy egyébként a szelek inkább szembe fújnak, s nem hátulról

- tette hozzá, hangsúlyozva, hogy

a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika,

és ennek alapja, hogy "minden magyar felelős minden magyarért, éljen bárhol is a világon".

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy minél távolabb él valaki az anyaországtól, annál nagyobb jelentősége van a közösségeknek, mert amíg léteznek magyar közösségek, és ezek a közösségek jó és összetartó közösségek, addig nyugodtan lehet tervezni a jövőt.

Ehhez intézményekre is szükség van, amelynek egyik példája a brit fővárosban, a központban lévő Magyar Ház létrehozása, amelynek az épületét 2022-ben vásárolta meg a kormány, így vált lehetővé a Londoni Magyar Iskola Plusz ideköltöztetése is.

Londonban van értelme a magyar jövőt, a magyar közösség jövőjét tervezni

- fogalmazott a miniszter, aki köszönetet mondott az intézményt hétvégente önkéntes munkában működtető tanároknak, akik ezzel sokat tesznek a gyerekek magyar identitásának megőrzése érdekében. Kifejtette, hogy napjainkban erős küzdelem zajlik a gyerekek szabad idejéért, ezért nekik és az őket inspiráló szüleiknek is köszönet jár azért, hogy mintegy hatvanan eljárnak a szombati iskolába.

Szerintem nagy dolog, hogy önök a legtradicionálisabb, legrégebbi londoni magyar iskolát működtetik, és arra bíztatom, kérem önöket, hogy használják ki azt, hogy itt ez az intézmény, a Magyar Ház létrejött, használják ki azt, hogy itt a Picadilly közvetlen szomszédságában egy hatalmas magyar lobogó lobog, használják ki azt, hogy ez az intézmény valóban azért van, hogy a londoni és London környéki magyarok meg tudják tartani az identitásukat, a magyarságukat

- mondta, hozzátéve, hogy az a mondás, miszerint a magyar egy világnemzet, pozitívnak tűnhet, de aki jól ismeri ennek a történelmi kontextusát, az tudja, hogy sok keserűséggel átitatott mondatról van szó.

A történelem viharai soha nem kíméltek minket, magyarokat, s bizony a történelmi tragédiák sorának a következménye, részben legalábbis, hogy mi, magyarok bár csak 15 millióan vagyunk, mégis a világon szétszóródva élünk

- fogalmazott.