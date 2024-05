Szijjártó Péter: Magyarország minden nyomásgyakorlás ellenére ki fog maradni a NATO őrült akciójából

Egyetértünk abban is, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatrendszer úgy is lehet kölcsönösen előnyös, hogy a britek kiléptek, és jó lenne, ha Brüsszelből ennek a büntetését végre abbahagynák, és józan ésszel tudnánk hozzáállni az EU-brit kapcsolatokhoz és abban is, hogy az illegális migrációt meg kell állítani, az veszélyes, magukra a migránsokra nézve, a tranzitországokra nézve és azon országokra nézve is, ahova az illegális migránsok igyekeznek. Ahol viszont nem értünk egyet, az az ukrajnai háború kérdése. Míg Magyarország fegyverszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, addig a britek folyamatosan arra buzdítanak mindenkit, hogy minél több fegyvert szállítsanak Ukrajnába.