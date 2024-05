Szombaton Békemenet Brüsszel és a baloldal háborús őrülete ellen

A Békemenet célja nem csupán a béke melletti állásfoglalás, hanem annak demonstrálása is, hogy Magyarország a saját szuverenitását és gazdasági érdekeit is védi. Ezzel a Békemenet egyben a magyar gazdasági és politikai önrendelkezés szimbóluma is, és arra figyelmeztet, hogy a béke a gazdasági növekedés és stabilitás előfeltétele - mondta ifj. Lomnici Zoltán az Origónak adott interjúban. Az alkotmányjogász meglátása szerint a Békemenet üzenete talán soha nem volt ennyire fontos, aktuális a közös nemzeti és európai jövő szempontjából, ezért is szükséges, hogy legyünk ott minél többen június 1-jén, és mutassuk meg magunkat a háborúpárti politika és képviselőik ellenében: ki kell állni az igazunkért, hogy hazánk megmaradjon a béke szigeteként. Hozzátette: a háború életeket, sorsokat tesz tönkre, meggátolja a fejlődést, valamint elűzi a békés gyarapodás és együttélés lehetőségét Európából.

Miért a most szombati lesz az eddigi legjelentősebb Békemenet, mi adja az aktualitását? A jubileumi, tizedik Békemenet minden eddiginél komolyabb tanúságtétel a békére való törekvés mellett, és a háborúskodás ellen a világ és embertársaink előtt. A menetben részt vevők demonstrálják álláspontjukat a béke és a háború, mint fontos társadalmi és nemzetközi kérdések kapcsán. A békeügy elszántan bátor hívei kinyilváníthatják abbéli akaratukat, hogy mind a külső háborús konfliktust, a háborús gazdaságok által teremtett halálgyárat, a katonai lobbi lélektelen opportunizmusát, mind pedig a belső polgárháborús uszítókat, a gyűlöletkeltő hordószónokok félelemkeltő fenyegetéseit határozottan elutasítják. Mindegyik korábbi menet egy-egy fontos dátumhoz vagy apropóhoz kötődött, de csak a 2022. március 15-i és a 2024. június 1-i időpontja esik egybe az Ukrajnában dúló háborúval. Míg a két évvel ezelőttinél még bízhattunk a béke mielőbbi megköttetésében, és nem láttunk eszkalációs kockázatot, addig most a tűzszünet egyre távolabbinak tűnik, a nemzetközi háborúpárti baloldal egyes szereplői pedig már nyugati szárazföldi csapatok, nagy hatótávolságú rakéták küldését, illetve atom- és világháborút vizionálnak. Békemenet 2022. március 15-én

Fotó: Koncz Márton - Origo A Békemenet mottója: Magyarország maradjon a béke szigete! Az esemény megtartása motiválhatja az embereket, hogy az európai parlamenti (EP) választás előtt demonstratívan összefogjanak a változás követelésére az európai politikában, hogy a nagyszabású tiltakozás – és még inkább a június 9-én megerősíteni szükséges brüsszeli képviselet – hatékony eszközein keresztül tudjanak majd nyomást gyakorolni az uniós intézményi, illetve meghatározó európai, nemzetállami vezetőkre a mielőbbi béke elérése érdekében, és hogy a békepárti fordulatot vevő Európa segítsen véget vetni a szörnyű és pusztító háborúnak Ukrajnában. A demonstrációval nemes erőt sugározva megmutathatjuk, hogy mi, magyarok a béke pártján állunk, és nem értünk egyet a háborúpárti baloldal veszélyes politikájával. Fel kell hívnunk a döntéshozók figyelmét, hogy mi, az Európai Unió (EU) polgárai egy olyan Európát szeretnénk, amelyet a közös harmónia – de legalábbis a béke és a kulturált politikai viták – jelenléte, és a veszélyes közéleti feszültségek és fegyveres konfliktusok hiánya jellemez, ahol az erőszakos, anarchista hangnemet megütő politika, a verbális vagy akár fizikai bántalmazást esetleg személyükben is megtestesítő politikai szereplők nem juthatnak többséghez semmilyen szinten. Orbán Viktor azon kijelentése, miszerint Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba – olyan pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki – hangsúlyozza az esemény sürgető voltát. A Békemenet célja nem csupán a béke melletti állásfoglalás, hanem annak demonstrálása is, hogy Magyarország a saját szuverenitását és gazdasági érdekeit is védi. Ezzel a Békemenet egyben a magyar gazdasági és politikai önrendelkezés szimbóluma is, mely arra figyelmeztet, hogy a béke a gazdasági növekedés és stabilitás előfeltétele. Napjaink fegyveres konfliktusai közepette kiemelten fontos a békés álláspont képviselete, ezzel példát mutathatunk nyugati szövetségeseinknek is. Az európai politikai vezetők zöme (bár a lakosság nem) jelenleg a háború oldalán áll. Az egyetlen kivétel hazánk, amely azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat proponál, és támogat minden olyan nemzetközi erőfeszítést, amely a béke előteremtését szolgálja. Az üzenet érvényre juttatása a gazdaság szempontjából is jelentős, hiszen a fegyveres konfliktusok gátolják az ország gazdasági növekedését. Miért fontos, hogy minél többen részt vegyenek a Békemeneten?

Kiindulópontként le kell szögezni, hogy minden idők legnagyobb Békemenetére készülünk, soha ennyi üzenetet nem kaptunk az anyaországi és a külhoni magyarság részéről. Egy ilyen békedemonstráció sikerét ugyanis nemcsak a valóban erőszakmentes hiten alapuló politikai alapvetés és a bátor taktika, valamint a hiteles társadalompolitikai kontextus adja, hanem kétségkívül a résztvevők nagy száma is; egy dolog a már szilárdan meglévő közvélemény, a békét támogató elit, illetve a médiakörnyezet egy része – ezek nagy szerepet játszanak a motiválásban és a mozgósításban, de maguknak a polgároknak is bátran, elszántan mozdulniuk kell a közös siker, eredményesség érdekében.

Fotó: Hirling Bálint - Origo Minél több emberre van szükség ahhoz, hogy demonstrálni tudjuk: a zsidó-keresztény értékek fontosságát valló magyar és európai polgárok vannak többségben, akik hisznek abban, hogy a béke a létezésünk kívánt, alapvető állapota mind társadalmi és politikai tekintetben, mind családi, kapcsolati viszonyainkban. A Békemenet mérete és az EP-választáson történő elsöprő kiállás is rendkívül fontos a tiltakozási célok eléréséhez. A Békemenet üzenete talán soha nem volt ennyire fontos, aktuális a közös nemzeti és európai jövő szempontjából, ezért is szükséges, hogy legyünk ott minél többen június 1-jén, és mutassuk meg magunkat a háborúpárti politika és képviselőik ellenében: ki kell állni az igazunkért, hogy hazánk megmaradjon a béke szigeteként; Európa pedig a béke, az ellenségeskedés nélküli létezés kontinense legyen, amely a biztonságon és a gyarapodáson, a népek egymás közötti, viszály nélkül fennálló viszonyán, a kiszámítható és gyümölcsöző békés együttműködésen alapszik. Nemet kell mondani a háborúra! Fotó: Képernyőfotó Magyarország képviseleti demokrácia, ami jogi értelemben elsősorban a parlamentben mutatkozik meg, ugyanakkor a Békemeneten való minél nagyobb számú részvétel hasonló jelentőséggel bír, mint a nemzeti konzultációk: ha kellően nagy számú ember vesz részt, az azt jelenti, hogy a társadalom zöme egyetért a kormány politikájának irányával – no migration, no war, no gender – és támogatja a béke fenntartását hazánkban és megteremtését a kontinensen. Június 9-én önkormányzati-, és EP-választás is lesz hazánkban. A szombati Békemenet egyfajta erődemonstráció is lesz, amin meg tudja mutatni a polgári, békepárti többség, hogy nem kér a globalista, baloldali elit veszélyes, béke- és szuverenitásellenes politikájából. Mit üzen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is ott lesz a Békemeneten? A magyar miniszterelnök Európa legsikeresebb politikai közösségének vezetője, a legnagyobb támogatottsággal rendelkező magyarországi párt elnöke is, így a jelenlétének nemcsak társadalmi, de meghatározó politikai súlya is van.

Az esemény kiemelt jelentőségét és a képviselt ügy – a béke melletti állásfoglalás – fontosságát jelzi, hogy Orbán Viktor is jelen lesz, és 15 órától beszédet mond. A miniszterelnök részvétele és beszéde a Békemeneten több szempontból is jelentős. Először is azt mutatja, hogy a kormány a béke ügyét stratégiai fontosságúnak tekinti. Továbbá a kormányfő jelenléte a közvetlen politikai kapcsolattartás fontos eszköze is, az emberek személyesen láthatják és hallhatják, ami erősíti a bizalmat és a közvetlen politikai részvétel érzetét. Orbán Viktor és a kiemelt legitimációval rendelkező, szuverén magyar kormány a garancia – és ezt is üzeni a miniszterelnök jelenléte – arra is, hogy Magyarország semmi áron nem fogja hagyni magát belerángatni egy olyan, könnyen eszkalálódó háborúba, amely a keleti szomszédságunkban zajlik, és amely a Kárpátalján élő nemzettársainkat is érinti. A kormányfő történelmi szempontból is világosan fogalmazott, amikor a jelen időszak tétjét úgy fogalmazta meg: „most eldől az, hogy sikerül-e, ami az I. és a II. világháborúnál nem sikerült nekünk, azaz szerencsésen kimaradni Magyarországnak egy pusztító európai háborúból.” A miniszterelnök azt a következetesen stabil magyar külpolitikát és álláspontot jeleníti meg, hogy ma a béketeremtés lehet csak a célunk és feladatunk; ugyanis a katonai erő bár bevethető a közvetlen fenyegetés ellen való védekezésre, de önmagában sosem képes megoldani a mögöttes hatalmi, politikai, társadalmi és egyéb problémákat, valamint tartósan fenntartani a békét, sőt ez inkább megnehezítheti a feladatot, a fenntartott konfliktusok pedig életeket, sorsokat tesznek tönkre, meggátolják a fejlődést, valamint elűzik a békés gyarapodás és együttélés lehetőségét Európából. Történelmi tapasztalatok szerint a harctéren nem születhet megoldás, csak tárgyalásos megoldás van, ezért fontos a béke melletti kiállás a június 1-re meghirdetett Békemeneten egy erőszak és háborúmentes Európáért, és továbbra is békében élő Magyarországért.

