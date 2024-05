Megverte a szomszédját egy esztergomi férfi, mert a nő kihívta miatta a rendőröket - videó

A férfi tavaly szeptemberben, az egyik éjjel egy esztergomi házban bulizott. A hajnali órákban a hangos zene miatt a szomszéd kihívta a rendőröket.

Másnap, reggel 7 óra körül a szomszéd kinyitotta a kaput, mire a férfi odament és számonkérte a rendőrség kihívása miatt.

A férfi szidni kezdte a nőt, majd ököllel többször megütötte és meg is rúgta.

A szomszédnak nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek.

Az ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen és azt javasolják, hogy a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre.

Korábban megírtuk, hogy 2022-ben egy albertirsai férfi azon veszett össze a részeg szomszédjával, kinek a kukája büdös. A szomszéd felháborodott, és pofon ütötte a férfit. Verekedni kezdtek egymással, végül a szomszéd berohant az udvarára, majd egy lapáttal jött vissza és azzal támadt rá a férfira. Egyszer úgy fejen ütötte a férfit a szerszámmal, hogy annak eltört a nyele, a férfi pedig elájult. A férfinak súlyos fejsérülései lettek, amik maradandó fogyatékosságot okoztak.

Egy másik férfi és és a szomszédja haragban voltak egymással, mert a a szomszéd korábban hatósági bejelentést tett a portáján tartott sok macska miatt. Ezek után az utcán találkoztak egymással 2021 nyarán. Ekkor a férfi számonkérte a szomszédját a bejelentés miatt. Vitatkozni kezdtek, majd a férfi előbb egy kővel, majd egy fakaróval támadta meg a szomszédját.

2021 decemberében két szomszéd verekedett össze egy óbudai társasházban. A rendőrök a két férfit a helyszínen elfogták, a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték őket, mert mindketten megsérültek. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak ellenük eljárást.

Tavaly februárban az egyik esztergomi családi ház udvarán egy fekvő férfit vettek észre. Mentősök megállapították, hogy a férfi meghalt, valamint az is kiderült, hogy meggyilkolták. A tanúk kihallgatása után gyorsan a férfi szomszédjára terelődött a gyanú, aki korábban is vitatkozott a 70 éves férfival és meg is verte. A rendőrök 30 percen belül elfogták a férfit.