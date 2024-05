A BudaPart Gate irodaházban a bérlők a CPI színvonalas szolgáltatásait élvezhetik

A CPI Hungary Magyarország legnagyobb irodaállomány-tulajdonosa és -üzemeltetője, hiszen a vállalathoz 328 500 négyzetméternyi irodaterület tartozik. A portfólió számos épülete elérte vagy megközelítette a 100%-os kihasználtságot, amely a tavalyi számoknak is köszönhető, hiszen 54 ezer négyzetméternyi területre több mint 60 bérleti szerződést írtak alá 2023-ban.

A vállalat korábban az Immofinanz és az S IMMO felvásárlásával jelentősen megnövelte az ingatlanállományát, ennek során a 20 ezer négyzetméteres BudaPart Gate 2023-ban került a CPI kezelésébe. Az irodaházat a BudaPart városnegyed kapujában adták át 2020-ban, amely egyedülálló fekvésének és jó megközelíthetőségének is köszönheti a népszerűségét, hiszen a Lágymányosi öböl és hatalmas zöld park veszi körbe, ahol rekreációs, sportolási és szórakozási lehetőségek állnak a bérlők és a látogatók rendelkezésére.

Fotó: György Palkó

A páratlanul idilli környezetben az irodaház használói is élvezhetik a CPI Hungary rugalmas szolgáltatásait, hiszen a tulajdonosváltással sokkal magasabb szintre lépett az épületüzemeltetés. A menedzsment aktív kommunikációt folytat a bérlőkkel, folyamatosan innovációban gondolkodik; az új trendek és a változó szükségletek szerint rugalmas irodai megoldásokat kínál, így az ügyfelek több csomagajánlat közül választhatnak.

Sőt, a bérlők akár a CPI több irodaházában is igénybe vehetnek szolgáltatásokat, így mindenki megtalálja a számára ideális munkateret. Így például a vállalat egyik épületében irodát bérelhetünk, a másikban pedig közösségi térben dolgozhatunk, vagy akár egy konferenciatermet is birtokba vehetünk. Emellett a jól ismert Humán Innovációs Program és a myhive márka szinte már szállodai szintű jólléti szolgáltatásokat nyújt a bérlőknek, hogy valóban élményközpontú és közösségi szemléletű munkahelyeken dolgozhassanak. Ez rövid és hosszú távon is növeli a dolgozók mentális egészségét, jól érzik magukat az irodában.

A vállalat portfóliójában integrált vagyon- és ingatlankezelés valósul meg. Természetesen az in-house bérlőkezelés és kereskedelmi üzemeltetés a BudaPart Gate irodaházban is megtalálhatók, így az itt működő vállalatok kívánságait és új igényeit gyorsan és hatékonyan teljesítik, hogy a dolgozók maximálisan a feladataikra koncentrálhassanak egy otthonos és kényelmes munkahelyen.