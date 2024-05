A fővárosnál dolgozó tájépítész szerint a nullával egyenlő, amit Karácsony Gergely zöldítés néven művelt

"Zöldülő Budapest 2030" néven készített kiadványt a főváros vezetése: ebben a megkezdett változásokról és a fejlesztési programokról számolnak be, melyeknek célja, hogy zöldebb, élhetőbb és szerethetőbb legyen fővárosunk — számolt be róla a Metropol. A portál szerint a kiadvány mutatós, ám víziókon és az előző városvezetés sikerein kívül nem sok valós, megvalósult projektet, inkább csak látványterveket közöl. Sajnos a statisztika alapján úgy tűnik, hogy a jelenlegi városvezetés a következő ciklusban sem lesz képes átütő eredményt elérni a zöldítés terén sem.

Láttam a kiadványt, azt gondolom, hogy az irány jó, de az a megfogalmazás, hogy "2019-ben nagy változás történt", az csalóka, és nem is valós kijelentés. A ciklusban megvalósult projektek, mint a Pünkösdfürdő Park és a Blaha Lujza tér, mind az előző városvezetés előkészített eredményei, a jelenleginek csak be kellett fejeznie

— magyarázza a Metropolnak egy, a fővárosi zöldfelület-fenntartásban dolgozó tájépítész szakember, aki úgy érzi, a lendület az elmúlt 4-5 évben megtorpant.

A fejlesztési tervek nagy része szép látványelem, ám nincs mögötte semmilyen valós konkrétum. Az elmúlt évek statisztikája azonban azt mutatja, hogy a tervezéstől a kivitelezésig hosszú évek telnek el

— mutat rá a fővárosi zöldinfrastruktúra-fejlesztésben évtizedek óta dolgozó szakember a következő évek zöldítési terveinek csekély realitására.

Szörnyű állapotok uralkodnak

Fotó: Metropol

Nincs ok dicsekvésre és büszkélkedésre

A korábban a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál is megfordult tájépítész némi ellentmondást is felfedezett a kiadványban, ugyanis valahol 30 ezer telepített fával dicsekszik a jelenlegi városvezetés, de olyan is van, ahol csak 11 ezer fát említ. Tulajdonképpen mindegy is, hogy mennyi az annyi, ugyanis a szakember szerint ezek a számok nem adnak dicsekvésre okot.

Az elültetett "fák" nagy része, 24 ezer erdészeti csemete, amit nem lehet közterületi fának minősíteni, azoknak pedig mintegy 35-40 százaléka pedig a korábban elültetett, de a szakszerű fenntartások elmaradásai, az öntözések hiánya miatt kiszáradt fák pótlása

— magyarázza a szakember, aki rávilágít, hogy így, ha kiszámoljuk, alig jön ki 4-5 ezer új darab sorfa, amit elültettek az elmúlt 5 évben.

A korábbi években ennek a többszörösét ültette el az előző városvezetés, így ez a szám igencsak karcsú

— zárja a tájépítész, aki úgy véli: amit Karácsony Gergely zöldítés néven művelt, az inkább csak egy valós tartalom nélküli, úgynevezett marketingzöldítés, így szerinte érdemi változás nélkül a küszöbön lévő újabb ciklus sem kecsegtet túl nagy reményekkel.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK