A technikumok a legnépszerűbbek nyolcadik osztály után

A kormány célja, hogy minden munkaképes fiatalnak legyen szakmája, munkája és azért tisztességes fizetése. A szakképzés átalakításának is köszönhető, hogy 2010 óta a fiatalok munkanélkülisége is közel harmadára csökkent. A fiatalok munkavállalását külön programokkal, megélhetésüket 25 év alatt szja-mentességgel is támogatják.