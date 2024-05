Testvére helyett akart vizsgázni egy férfi Bács-Kiskunban, de hamar lebukott

Tavaly május 3-án egy akkor 44 éves férfi a motoros jogosítványt akarta megszerezni, ezért jelentkezett KRESZ vizsgára Kecskeméten. Az írásbeli teszt előtt azonban kiderült,

hogy a férfi helyett a 39 éves testvére akart vizsgázni úgy, hogy az ő igazolványát mutatta be a sajátja helyett.

A 39 éves férfit a rendőrök közokirat-hamisítás gyanúja miatt előállították és kihallgatták. Ezután a rendőrök megvizsgálták a férfi korábbi KRESZ- vizsgáit is és kiderült, hogy a C, CE és D kategóriás jogosítvány megszerzésekor sem ő töltötte ki a teszteteket, azonban az nem volt bizonyítható, hogy ezekben az esetekben is a bátyja vizsgázott helyette. A férfi jogosítványát a rendőrök lefoglalták.

A testvérpár ügyében a nyomozást a rendőrök befejezték és az iratokat átküldték az ügyészségnek.

A kép illusztráció!

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Az Origo korábban megírta, hogy egy 25 éves balatonfüredi férfi kevesebb, mint egy év alatt 22 embert vert át azzal, hogy azt hazudta nekik, könnyen és gyorsan segít nekik jogosítvány szerezni. Több százezer forintot kért a segítségért cserébe, azonban miután megkapta a kért összeget, elérhetetlenné vált. Az átvert embereknek hami iratokkal próbálta bizonyítani, hogy a beiratkozás megtörtént, vagy hogy lejelentette őket vizsgára.

Egy nagykőrösi férfi több nekifutásra sem tudott jogosítványt szerezni, ezért a feleségével együtt eldöntötték, hogy vesznek egyet. Megkerestek egy kecskeméti férfit, aki azt a látszatot keltette, hogy az oktatóként és vizsgabiztosként dolgozó ismerőseinél el tudja intézni, hogy átmenjen a forgalmi vizsgán, ezért 700 ezer forintot kért. Végül nem is a nagykőrösi férfi vezetett a vizsgán, és megkapta a jogosítványt. Az ügyészség a férfi ismerősét befolyásos üzérkedéssel és közokirat-hamisítással vádolja. Azt javasolják, hogy a bíróság ítélje börtönbüntetésre. A pár ellen befolyás vásárlása és közokirat-hamisítás miatt indult eljárást 2 évre felfüggesztették.

Egy 103 éves asszony jogosítvány nélkül száguldozott egy olasz városban. A rendőrök emiatt ellenőrizték. Kiderült, hogy nem ivott alkoholt, viszont le volt járva a jogosítványa, és nem volt biztosítás az autón. Az asszony kocsiját lefoglalták, mire úgy reagált, hogy vett egy robogót.

Korábban csalók hirdették azt az interneten, hogy mindenféle vizsga nélkül, online lehet náluk jogosítványt szerezni. Pár napja pedig bejelentették, hogy egyszerűbben szerezhetnek teherautós jogosítványt azok, akiknek már van B kategóriás jogosítványuk.