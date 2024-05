Több százmillió forintot bukhat a baloldali vezetésű ceglédi önkormányzat

A ceglédi közgyűlés 2016. június 23-án úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Programhoz az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezet bővítésére. A projekt szempontjából elszámolható költségek összege 500 millió forint volt, ráadásul 100 százalékos intenzitással, azaz önerőt sem igényelt. A lehetőség tehát mindenképpen kiaknázandó volt, az előző városvezetés élt is vele.

Az ipari terület könnyű közúti megközelíthetőségének biztosítását infrastrukturális fejlesztések révén, teljesen közművesített telkek kialakítását, valamint szolgáltatóház építését és működtetését vállalták a beadott pályázatban.

De nem „csupán” ennyi lett volna a haszon, mivel a tervekben az Ipartelepi út egy részének megújítása, illetve mintegy 800 méter hosszban a Keleti feltáró út megépülése, sőt több ipari út elkészítése is szerepelt. Mindemellett a terület közművesítése, az infrastruktúra kiépítése, ivóvízellátása, csapadékvíz-elvezetése, valamint a telekommunikációs közmű kiépítése is a projekt része volt, s ezzel együtt egy új adminisztratív szolgáltató központ kialakítása is. A pályázatot Cegléd 100 százalékos önkormányzati tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. előkészítésében nyújtotta be.

2017-ben kezdődött a tervezés

2017-ben remek hírt kapott a ceglédi önkormányzat, hiszen a pályázat nyert, így elkezdődhetett a tervezési szakasz. Minden nehézség ellenére – egyebek mellett az építőipari árak megemelkedése, a közmű cégek adatszolgáltatásának elhúzódása - mindezzel együtt a projekt tervezési fázisa elindult: az útépítés, a magasépítés, az ivóvíz, a szennyvíz, a csapadékvíz-hálózat, a hírközlési alépítmények és az elektromos kiváltások tervei, tervezői költségvetései 2019 év második felére elkészültek és rendelkezésre álltak.

A piaci ár pontos feltérképezése érdekében a ceglédi önkormányzat elkészítette a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációját, amit az Európai Uniós források felhasználásáról szóló jogszabályoknak megfelelően a közreműködő szervezet részére megküldte, amely azt jóváhagyta és engedélyezte annak közzétételét.

A közbeszerzést 2019 év végén írták ki, de csak az útépítésre érkezett be érvényes ajánlat, a többi munka esetében 2020. január hónapban újabb eljárás indult. Az útépítést a Colas Út Építőipari Zrt. nyerte el, amely meg is kezdte a beruházást 2020 nyarán.