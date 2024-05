Elkapták a tolvajt, aki óvodásokat tartott rettegésben Bács-Kiskun vármegyében

A férfi novemberben az ablakokon keresztül jutott be két óvodába is, majd átkutatta a helyiségeket, és egy hátizsákot, egy pulóvert, és váltóruhákat vitt magával. Az egyik óvodában a zárt szekrényeket is felfeszítette, ahonnan 330 000 forintot sikerült lopnia. Decemberben betört egy harmadik óvodába is, azonban itt semmi értékeset nem talált.

A bejelentést követően a rendőrök azonnal a tolvaj felkutatására indultak. Nem sokkal később azonosították a tettest egy felsőszentiváni férfit, aki már ismerős volt nekik, ugyanis nem ez volt az első bűncselekménye. A rendőrök megállapították, hogy ugyanez a férfi tört be egy bajai családi házba is, ahonnan ékszereket és drága órákat vitt el. A rendőrök a napokban hallgatták ki a férfit, aki jelenleg más ügyben kiszabott büntetését tölti. Egy budapesti férfi sportcsarnokokba, uszodákba és iskolákba tört be, ahol gyerekektől lopott pénzt, ruhákat, táskákat és telefonokat, ezen kívül egy rollert is magával vitt. Ugyanez a férfi színházakba és hostelekbe is besurrant, ahonnan bankkártyákat lopott. Ezután több helyen is vásárolt velük, jellemzően dohányboltokban. Egy kalocsai áruházból gyerekruhákat próbált lopni egy nő úgy, hogy letépte róluk az áruvédelmi eszközt, és a melltartójába rejtette. Az eladók azonban még így is tetten érték, és az üzlet bejáratánál feltartóztatták. Egy konyári férfi három hónapon keresztül rendszeresen fosztogatott iskolákat és óvodákat, többek között pénzt, számítógépeket és fényképezőgépeket vitt magával. Összesen hét helyre tört be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a lopott holmikat később a debreceni piacon árulta. Emellett mivel unatkozott otthon, többször is felszállt vonatokra, és jegy nélkül utazgatott, amíg le nemszállították. Két budapesti férfi pedig 22. kerületi iskolákba és óvodákba tört be, ahonnan pénzt és egy éves BKK-bérletet loptak. Két hónapon át egy decsi férfi is rendszeresen lopott a bátaszéki óvodából, összesen közel százezer forintnyi értékben. Egy tatabányai férfi pedig a komáromi óvodából lopott pénzt úgy, hogy felfeszítette a szekrényajtókat, amelyekben tárolták. Egy csepeli férfi közel másfél milliós értékben lopott tisztálkodási szereket az egyik csepeli óvoda tárolójából. Tisztító- és fertőtlenítő szereket, festéket, tisztálkodási szereket, többek között WC-papírt, papírzsebkendőt, folyékony szappant, gyerekfogkrémeket, és fogkeféket is vitt magával.

Két vértesszőlősi férfi pedig egy kisbéri óvodából lopta el a gyerekek ebédjét, az egyik szekrényből pedig pénzt is zsákmányoltak. Forrás: Police.hu.